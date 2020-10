Así celebró el entrenador de NFL de ascendencia boricua el fin de su tratamiento contra el cáncer

El entrenador de Washington, Ron Rivera, recibió el último tratamiento para una forma de cáncer de piel el lunes, dos meses después de ser diagnosticado.

El entrenador de ascendencia puertorriqueña fue diagnosticado en agosto con carcinoma de células escamosas, un cáncer que se considera muy tratable cuando se detecta tan pronto como el suyo, según The Associated Press.

Su tratamiento final llegó un día después de que su equipo derrotara a los Dallas Cowboys, 25-3 en casa.

Si bien el jugador de 58 años se perdió un tiempo de práctica esta temporada, no ha tenido que perderse ningún juego mientras se somete a tratamientos.

Los médicos programaron a Rivera para recibir líquidos por vía intravenosa en el medio tiempo de los juegos para mantenerlo hidratado. Aunque por lo general estaba preparado para los acontecimientos en el campo con una década de experiencia como entrenador de la NHL, algunas cosas sobre el tratamiento del cáncer lo sorprendieron.

El equipo de Washington publicó un video en el que se observa a Rivera en la instalación donde recibió el tratamiento. El personal le aplaudió mientras el dirigente tocaba la campana que simboliza el fin del tratamiento.

It's a different kind of Victory Monday 💛#RiveraStrong pic.twitter.com/tgiZgOpBGC

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) October 26, 2020