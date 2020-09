First Attack se reinventa a una nueva edición en línea

La octava edición del evento más grande de videojuegos del Caribe, First Attack vuelve en modalidad en línea, atemperada a la realidad que vive el mundo bajo la pandemia del COVID 19, así lo anunció Ricardo “Mono” Román, organizador del evento y capitán de Red Rooster Team, el primer equipo nacional de eSports de Puerto Rico, y en colaboración con la agencia de creación de experiencias y eventos, Buena Vibra Group.

“La industria de videojuegos a nivel mundial, también ha tenido que transformarse y reinventarse a nuestra nueva realidad. Por esta razón, aprovechamos la nueva modalidad para ampliar la oferta a 26 días más de evento, duplicar las categorías a 24, y atraer una participación flexible, en horario de 6:00pm a 10:00pm, permitiendo así capturar a otro público de gamers", añadió.

Esto sin duda marcará un precedente también para la economía local en un momento tan crítico, y un atractivo para las marcas para cautivar a sus audiencias”, puntualizó el organizador. El evento contará con el respaldo por primera vez de KFC, la cadena de restaurantes de pollo más famosa del mundo, como presentador. “Tenemos un compromiso con la industria de esports en Puerto Rico. Estamos conscientes del potencial de crecimiento exponencial y queremos aportar con nuestro ingenio y receta secreta al éxito de esta edición”, así reveló Yalitza Lucena, gerente de mercadeo de KFC Puerto Rico.

El evento que dará comienzo el 5 de octubre y culminará el 1 de noviembre de 2020 se organizará en tres divisiones: juegos de disparos, juegos de deportes y juegos de peleas. Aquí algunas de las categorías más populares: Apex Legends; Fortnite; Overwatch; Valorant; NBA2K21; League Of Legends, Rocket League; Street Fighter V Champion Edition; Mortal Kombat 11; Super Smash Bros. Ultimate; Dragon Ball FighterZ; Tekken 7; Power Rangers: Battle For The Grid; Pokemon Sword & Shield, GranBlue Fantasy Versus y SoulCalibur VI, entre otros.

La gran final, que también se retransmitirá en una exclusiva colaboración con WAPA Deportes, se llevará a cabo del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2020. Los ganadores disfrutarán de hasta $4,000 en premios.

El evento contará nuevamente con participación internacional de jugadores de alrededor de 10 países tales como República Dominicana, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia, Honduras y Estados Unidos.

“La industria del eSports a nivel mundial va creciendo y Puerto Rico no es la excepción. Su crecimiento continúa colocando a sobre 400 mil gamers alrededor del mundo y un tamaño de 3 mil millones de dólares anuales. En Puerto Rico estamos avanzando en seguir desarrollando esta industria mediante eventos de envergadura como First Attack por lo que estamos invitando a los jugadores de “esports” a que participen y se den a conocer para lograr que Puerto Rico se inserte en esta multimillonaria industria, se convierta en eje central del esport y sumen al segmento de apuestas deportivas que está por despuntar en el mercado local”, finalizó Jose “Che” Julio Aparicio, Vision Manager de Red Rooster Team y coproductor del evento.

First Attack se transmitirá en las plataformas digitales del evento, Twitch y Facebook @FirstAttackPR durante todos los días del evento. Para registrarse pueden acceder a smash.gg/fa2020.

