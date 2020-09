Ya son 84 los médicos contagiados con COVID-19 en Puerto Rico

La cantidad de médicos que se han contagiado con coronavirus en la Isla ascendió a 84, de los cuales cinco han fallecido y uno permanece hospitalizado.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, doctor Víctor Ramos, dijo a Metro que el médico que está hospitalizado se encuentra en una unidad de cuidado intensivo y su condición ha permanecido sin cambios durante "bastante tiempo".

Hasta el presente, el COVID-19 ha costado también la vida a siete enfermeras, dos terapistas respiratorios y dos paramédicos.

El doctor Ramos, aunque reconoció que actualmente los médicos cuentan con el equipo de protección necesario para realizar su trabajo, sostuvo que las quejas de enfermeras y otro personal por sus condiciones de trabajo han ido en aumento.

"Me consta que hay hospitales que han tenido que cerrar sesiones completas, me consta que hay hospitales que no han podido en ciertos días recibir ambulancias porque sólo tienen una enfermera en sala de emergencia porque las otras estaban fuera porque o eran positiva o eran contacto de COVID", afirmó el galeno.

El presidente de los Médicos Cirujanos cuestionó que haya hospitales que a esta fecha no han recontratado la totalidad de los empleados cesanteados al inicio de la pandemia, lo que provoca escasez de personal. "Tienes los que tienes que sacar porque son positivos o son contactos de positivos. Tienes un issue de personal disponible, más tienes que estar cambiando personal de áreas que no son las de ellos por haber más utilización de lo usual de intensivo y menos de lo usual de las camas regulares, lo que crea un disloque significativo".