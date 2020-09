Clippers y Nuggets se juegan vida en un séptimo partido

Denver hablaba de ganar un campeonato desde que comenzó el campo de entrenamiento, sabiendo bien que muy pocos creerían en las oportunidades de los Nuggets.

La duda de sus detractores fue su motivación en ese momento.

Y lo sigue siendo ahora, incluso cuando se encuentran a un triunfo de avanzar a la final de la Conferencia Oeste. El séptimo juego aguarda a los Nuggets y a los Clippers de Los Ángeles la noche del martes, y el ganador avanzará a una serie al mejor de siete contra los Lakers.

“Todos están esperando la final del Oeste entre los equipos de Los Ángeles”, dijo el coach de los Nuggets Michael Malone, el lunes. “Pero hay una pequeña ciudad en Colorado llamada Denver, y estamos intentando hacer nuestra parte y hacer ruido y afianzarnos en la Conferencia Oeste y en la jerarquía de la NBA, porque sentimos que pertenecemos”.

Es algo difícil de discutir. Los Nuggets estaban abajo 3-1 ante Utah en la primera ronda y avanzaron; estaban abajo 3-1 ante los Clippers en esta serie y siguen en Walt Disney World, ahora con marca de 5-0 en juegos de eliminación. Un triunfo el martes los convertiría en el primer equipo en la historia de la NBA en superar con éxito en dos ocasiones desventajas de 3-1 en una misma temporada — incluso en la misma década.

Y borraron un déficit de 16 puntos para ganar el quinto juego y uno de 19 en el sexto. Nikola Jokic controló el encuentro en ambos costados del balón en la segunda mitad, y Denver aún tiene mucha vida de cara a su cuarto juego siete de manera consecutiva, incluyendo los dos de la temporada pasada.

“Cuando veo que Nikola se emociona, y grita y se golpea el pecho, entonces sé que estamos en un buen momento”, dijo Malone.

Los Clippers nunca han avanzado a una final de conferencia; han tenido siete oportunidades de hacerlo en la historia de la franquicia, y han perdido las siete.

Hace un año, Kawhi Leonard conectó el primer tiro de último segundo para ganar un juego siete en la historia de la NBA, encaminando a Toronto a superar a Filadelfia y hacia la final de la Conferencia Este, en camino al título de la NBA. Los Clippers esperan repetir la misma historia.

“Es imperturbable” dijo el coach de los Clippers Doc Rivers. “Con Kawhi, no se puede garantizar que juegue bien o no porque es humano, como todos los jugadores. Pero sabes que el momento no lo va a abrumar. Eso es algo que simplemente sabes de él. Y eso es reconfortante”.

Te recomendamos: