LeBron James dice gerente de los Rockets "estaba mal informado" sobre situación en Hong Kong

LeBron James considera que el gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, “estaba mal informado o no se encontraba instruido realmente sobre la situación” ni las consecuencias potenciales cuando emitió un tuit en respaldo de las protestas prodemocráticas en Hong Kong.

En sus primeros comentarios públicos desde que regresó con los Lakers de Los Ángeles tras gira de una semana por China _enturbiada por el tuit de Morey_, James dio una amplia respuesta cuando se le preguntó si el ejecutivo de los Rockets debe ser castigado por su tuit.

Y en su comentario, James no dio específicamente mérito a la postura de Morrey en favor de la soberanía de Hong Kong.

En vez de ello, el astro de los Lakers consideró que las fricciones internacionales causadas por el tuit constituyen una advertencia sobre el poder de las redes sociales.

“Sí, tenemos libertad de expresión”, recalcó James. “Pero a veces, hay ramificaciones de lo negativo que puede ocurrir cuando uno no piensa en los demás, sino en uno mismo. No quiero meterme en una guerra de declaraciones con Daryl Morey, pero creo que él no estaba instruido sobre la situación presente, y habló. Muchas personas pudieron ser dañadas, no sólo en el aspecto financiero, sino en el físico, emocional y espiritual. Así que, simplemente hay que ser cuidadosos con lo que tuiteamos, decimos y hacemos. Aunque sí tenemos libertad de expresión, pueden decirse muchas cosas negativas que ésta conlleva”.

Cuando se le solicitó que aclarara su comentario, James abundó.

“Creo que (Morey) estaba mal informado o no se encontraba instruido realmente sobre la situación, y si lo estaba, pues bien por él”, dijo James. “Pero no tengo idea. Es sólo lo que creo… A veces, también, las redes sociales no son la vía apropiada para plantear las cosas”.

Te podría interesar:

Un portavoz de los Rockets no respondió a una solicitud de comentarios sobre la opinión de James, que causó revuelo inmediato en las redes sociales.

Muchas personas percibieron los comentarios como una crítica al movimiento democrático en Hong Kong. James emitió dos tuits sobre el tema, antes de que Los Lakers disputaran un encuentro de pretemporada ante Golden State en el Staples Center.

“Déjenme aclarar la confusión”, tuiteó James. “No creo que se hayan considerado las consecuencias y ramificaciones del tuit, pero no estoy discutiendo la esencia de esto. Otros podrán hablar de ello… Mi equipo y esta liga pasaron una semana difícil. Pienso que la gente necesita entender lo que un tuit o declaración puede causar a otros”.