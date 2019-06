Mavericks, Pistons, Suns y Spurs tendrán partidos de NBA en México

La NBA escenificará dos partidos de la temporada regular en la Ciudad de México durante la próxima campaña.

Los Mavericks de Dallas enfrentarán a los Pistons de Detroit el 12 de diciembre en la Arena de Ciudad de México, anunció la NBA el viernes. Los Suns de Phoenix se medirán con los Spurs de San Antonio, dos días después.

The NBA Mexico City Games 2019 will feature the @dallasmavs @detroitpistons @spurs & @suns playing two regular-season games at the Arena Ciudad de Mexico in Mexico City, marking the first time that four NBA teams will play in Mexico in one regular-season!

