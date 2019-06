Capitanes de Guerreros se gozan la batalla

Mirando al futuro, los líderes de la primera temporada del reality show Guerreros se están disfrutando la exposición que les brinda el nuevo programa de Wapa TV, para alcanzar sus metas profesionales y personales.

Guerreros es un programa con formato de entretenimiento, competencia y juegos, en el que doce participantes (seis féminas y seis hombres) se enfrentan a diferentes desafíos donde ponen a prueba su habilidad física, intelectual y emocional para ganar puntos que acumulan diariamente.

Por medio de los retos pueden darse situaciones personales entre los participantes, que se reseñan en el programa.

“Ha sido una experiencia maravillosa y sé que esta oportunidad me va a abrir muchas puertas en la actuación en el futuro”, expresó entusiasmado Carlos José Torres, de 27 años de edad, líder de los guerreros.

Torres tomó talleres de actuación en Nueva York. Es actor, modelo y estudiante de Administración de Empresas.

Se define como una persona luchadora y determinada, un líder muy competitivo y dispuesto a dar el máximo esfuerzo para lograr sus objetivos.

Sin embargo, siente que, a veces, es muy reservado.

“El modelaje y la actuación me han ayudado a vencer la timidez y me han dado la confianza para creer en mí. Frente a las cámaras ya no siento tanto esa timidez y me encanta exponerme, incluso a situaciones incómodas, como coger pastelazos en la cara o responder preguntas que no son las que son”, admitió Torres a Metro.

El amante de la adrenalina, que practica baloncesto, béisbol, atletismo, natación, bicicleta, motocross, levantamiento de pesas, crossfit y calistenia aconseja a los jóvenes a vencer sus miedos poco a poco.

“Yo soy atleta y juego baloncesto, pero me aterraba enfrentarme al público en la cancha de juego. Pero exponerme me ayudó a vencer esos miedos. Esto no es de la noche a la mañana, hay que ir de poco a poco, pero sí se pueden vencer”, afirmó.

En términos del nivel de competitividad del programa, enfatizó: “Me gusta toda la dinámica del programa y los juegos. Nos divertimos mucho, aunque tengamos que pasarnos un pepino de un lado a otro. Si lo vamos hacer, lo hacemos bien y vamos a ganar”. Aunque reconoció que el juego de las cartas y los besitos fue bastante incómodo.

Cuando la producción lo no nombró como líder del equipo de los hombres, fue una sorpresa para él, pero considera “que la química con los muchachos ha sido bien buena y la comunicación ha sido excelente”.

“La comunicación ha sido bien abierta, y si tengo que decirles algo, se lo digo. Pero todo ha corrido mejor de lo que esperaba. Nosotros nos completamos y todos brillamos por igual”, consideró quien inyecta a los compañeros “que griten, que canten, que resalten sus talentos, se diviertan y la pasen bien. Al final, esto es para disfrutarlo. Que hagan lo que tengan que hacer cuando se prendan las cámaras”.

En el caso Nicole Marie Colón Paisán, de 25 años de edad, fue nombrada capitana de las guerreras tras la salida de la líder Janice Betancourt.

“Ella fue una tremenda líder y buena competidora, pero quizás, por su carácter, no encajaba con las demás nenas. El rol de capitana lo tomó de una manera que para las muchachas no era la mejor”, aclaró la ponceña.

De acuerdo con la estudiante de Producción y Mercadeo de Eventos, las chicas fueron las que la escogieron a ella.

“Entiendo que el cambio fue más saludable para el equipo porque estamos ganando. Ellas hablaron conmigo y las entendí. Me puse en los zapatos de ellas. Había una cierta química conmigo. En cambio, ellas se sentaban a hablar con Janice y ella siempre tenía una respuesta”, consideró la también capitana de equipos de baloncesto y flag football, en el que se convirtió como la jugadora más valiosa en la temporada de 2018.

La también consultora de moda se define como una persona “inteligente, competitiva, divertida y dinámica”.

“Entiendo que tengo un carácter de liderazgo y cuento con una actitud positiva, que es lo que me gusta transmitirles a las muchachas. No importa si perdemos en el algún juego, siempre hay una oportunidad para ganar otro”, destacó a quien también le fascinan los deportes.

Entre sus planes está continuar creando contenido de moda hasta convertirse en influencer “para viajar el mundo representando las marcas”.

Por otra parte, exhortó a las mujeres a “no cohibirse de nada”.

“La mujer puertorriqueña se define por su fortaleza. Son muchas las madres solteras que están luchando por la educación de los hijos. Mi mejor ejemplo fue mi mamá y por eso quiero motivar a las mujeres a que crean en ellas y tengan la fortaleza para lograr todo lo que se propongan en la vida, porque lo pueden lograr”.

De la competencia, lo más que disfruta es “la familia que hemos creado entre todos los talento”.

La primera temporada de Guerreros, que se transmite en vivo por Wapa TV a las 5:30 p. m., cuenta con 70 episodios de 90 minutos, bajo el concepto clásico de hombres vs. mujeres. En la segunda temporada, la competencia será de Cobras vs. Leones. El público puede participar escribiendo a [email protected]

Los guerreros describen su experiencia

Nievelis González

“Mi experiencia en Guerreros durante estas dos semana ha sido increíble y maravillosa. Nunca pensé que un casting para un programa como Guerreros me cambiaría la vida. He conocido personas increíbles, que me dan mucha energía positiva en todo momento. La experiencia que me llevo es de aprendizaje, crecimiento, y que nunca debes rendirte por tu sueño en todo momento”.

Cynthia Camacho

“Lo veo como una excelente plataforma para desarrollarme en el campo de los medios sociales y, al mismo tiempo, mantener una mente y cuerpo saludable. Es un balance perfecto. Las exigencias que requiere participar en este nivel de competencia, tanto en lo físico como mental, son mucho más difíciles de lo que la audiencia percibe. Y me siento orgullosa de lograrlo y de ser parte de este proyecto mientras puedo inspirar a otros a lograr sus metas”.

Jeanthony Medina

“Mi experiencia en Guerreros ha sido bien agradable, ya que estoy haciendo lo que me apasiona y estoy rodeado de diferentes personas que me ayudan y me permiten aprender de cada una de ellas”.

Elvin Ramos

“Para mí ha sido una experiencia gratificante y divertida. Me encanta estar rodeado de personas con mucha energía positiva. Desde la producción hasta cada uno de los demás participantes. A pesar de que es una competencia, todos nos llevamos súper bien y considero que eso es muy importante”.

Miredy Rivera

“Mi experiencia en Guerreros ha sido maravillosa, ya que he aprendido de todo. No tan solo disfruto el programa, sino el tiempo que pasamos ambos equipos ensayando y preparándonos para dar lo mejor de nosotros en vivo”.

Francis Torres

“Mi experiencia con Guerreros ha sido muy positiva y llena de muchas sorpresas. Todos los días hay algo nuevo. El ambiente o la industria de la televisión es algo completamente nuevo para mí; las luces, las cámaras, la intensidad de producción han sido un “wow” en todo lo positivo. Realmente, me encanta ese rush de adrenalina.

Asaf Torres

“Mi experiencia en Guerreros Puerto Rico ha sido muy emocionante y gratificante en lo que va del programa. He conocido personas con personalidades bien distintas a mí y he aprendido cosas de cada una. Es un sueño hecho realidad el estar en televisión haciendo cosas que me gusta hacer y dando alegría al público de Puerto Rico”.

Janice Betancourt

“Mi experiencia en Guerreros ha sido una bien gratificante, llena de retos y, sin duda, esta experiencia ha reconfirmado aún más lo valiente que soy como mujer. Lo más que me gusta de la competencia son los circuitos, me los disfruto y, competitivamente, sacan lo mejor de mí”.

Fredito Mathews

“Para mí la experiencia en Guerreros ha sido una muy gratificante. Un nuevo reto, todos los días se aprende algo junto a mis compañeros del equipo. Todos nos disfrutamos mucho la experiencia y somos bien unidos. Lo que más que me gusta de la competencia es que todos los días son competencias diferentes y retantes”.

Mónica Rosado

“Mi experiencia en guerrero ha sido una de mucho crecimiento. Yo me considero la underdog del programa y he demostrado mis habilidades atléticas e inteligencia. Esta experiencia me ha servido para demostrarme lo fuerte que soy. Me encanta la competencia y el rush que presenta la Guerreros”.