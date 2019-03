Da inicio torneo nacional de baloncesto Back to the Road

El Torneo Nacional Back To The Road comenzó ayer en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo.

Durante toda esta semana y culminando el lunes 25 de marzo, las mejores 16 escuelas en la rama masculina y las mejores 8 en la rama femenina se enfrentarán para lograr coronarse campeones nacionales.

En el primer día de acción y a primera hora, el Colegio San Felipe, primer ‘ranqueado' en el torneo, venció cómodo al Colegio IDN con marcador 62 a 50. Por el Colegio San Felipe Luis Mejías fue el mejor anotador con 15 puntos.

A segunda hora la Escuela Segundo Ruíz Belvis, quién era la única escuela pública que había conseguido pase directo a los 16, cayó 52 a 47 frente al Colegio San Benito, en un juego sumamente reñido. Por el Colegio San Benito, Giovanny Guay se fue con 13 puntos.

En el penúltimo juego del día y ante una gran fanática que se dio cita para apoyarlos, el equipo de Kingdom de Dorado aplastó a la Academia Cohelet 63 a 43. Por Kingdom, Jeremy Rosado anotó 21 puntos. A última hora el equipo comandado por Leo Arill, Bautista de Caguas, venció en un gran juego al Colegio La Luz. Por Bautista Enrique Báez se fue con doble-doble de 14 puntos con 14 rebotes.

Mañana la acción sigue en la rama masculina, con otros 4 equipos que buscan formar parte de #LosMejores8. Los juegos comienzan a las 10:00 de la mañana. Arrancaron con el #15 CIEM vs #2 Family Christian, a las 11:30am el #13 Adianez vs #4 Fountain de Guayama, a la 1:00 pm el #11 De Diego vs #6 Inter de Arecibo y a las 2:30 pm el #9 IMEI vs #8 Colegio Ponceño. La acción en la rama femenina comienza el miércoles.

