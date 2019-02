Brian Afanador logra clasificación a cuartos de final de Copa ITTF

Frente a una cancha con poco público pero con mucha euforia, Brian Afanador salió por la puerta ancha en el primer día de la Copa ITTF Panamericana 2019 al lograr la clasificación a los cuartos de final del torneo.

Esta clasificación permitirá al atleta seguir luchando por una clasificación directa al Campeonato Mundial, que se celebrará en China en octubre de este año.

La meta a corto plazo la consiguió en la noche de hoy, cuando derrotó al chileno Juan Lamadrid en cinco sets (11-7, 11-6, 9-11, 11-2, 11-5). El punto más alto del partido vino cuando Lamadrid forzó errores en el puertorriqueño y ganó el tercer set, provocando que el utuadeña entrara mucho más fuerte y solo le permitiera dos puntos.

"Muy emocionante y muy feliz porque esta era una etapa muy difícil. El grupo fue uno muy difícil y muy parejo, así que estoy muy feliz y contento de haber pasado", comentó Afanador visiblemente feliz. "Me siento en un shape muy bueno", añadió.

Afanador ahora esperará que todos los partidos de los grupos terminen para conocer cuál será su rival para mañana sábado. Toque quien toque, el utuadeño y su padre avisaron que seguirán con la misma mentalidad con la que entraron: que tiren pa' lante a ver si es verdad.

"Ahora se aprieta, pero yo también me aprieto. […] Me da igual, que me toque el que me toque. Vamos a darle con todo", aseguró.

El padre del boricua, Eladio Afanador, no contuvo las lágrimas al expresar los frutos obtenidos por el sacraficio. "Estábamos confiados de que esto iba a pasar, pero había mucha presión. Fue un trabajo muy difícil, le pedimos mucho a Dios…", dijo, todavía con los ojos rojos.

El también entrenador, quien confesó ver a Brian en su mejor momento como profesional, reveló que el nivel de su hijo es mucho más alto del que tenían provisto para sus 21 años de edad.

"Nosotros podemos escalar posiciones más arriba, pero hay unas partes que tenemos que trabajar. Se nos adelantaron unos procesos… Brian se supone que no esté en este nivel ahora. Nosotros habíamos trabajado para los 24, 25 o 26 años porque el sistema es un poquito similar al alemán donde nos tardamos un poquito más en dar nuestras sorpresas", explicó.

Así las cosas, el juvenil —junto a Adriana Díaz— ofrecerá un espectáculo a los 5 mil fanáticos que llenarán mañana el Coliseo Mario "Quijote" Morales, en Guaynabo.

