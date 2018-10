Barcelona arrolla a un Madrid con "hat-trick" de Luis Suárez

Un hat-trick de Luis Suárez lideró la goleada 5-1 que el campeón español Barcelona le endosó el domingo al Real Madrid, cuyo técnico Julen Lopetegui quedó más cuestionado que nunca.

En el primer clásico de España desde 2007 sin las figuras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el Barcelona vapuleó a su acérrimo rival con goles de factura sudamericana.

Con Messi de espectador en la grada del Camp Nou, el uruguayo Suárez apareció en el marcador a los 30 minutos, por vía del penal, y también a los 75 y 83.

El brasileño Philippe Coutinho abrió la cuenta a los 11 y el chileno Arturo Vidal sentenció la demolición azulgrana a los 87. El lateral brasileño Marcelo descontó por el Madrid a los 50.

Fue el primer clásico desde el 23 de diciembre de 2007 en el que no estuvieron presentes los dos máximos referentes del duelo. Messi no pudo jugar por una fractura del brazo derecho que sufrió la semana pasada. Cristiano Ronaldo fichó con la Juventus durante el verano.

Más allá de los primeros 30 minutos del segundo tiempo, los azulgranas fueron muy superiores la mayor parte del duelo, a pesar de la baja de Messi, y con esta victoria de la décima jornada recuperaron la cima de la clasificación con 21 puntos.

El técnico del Barcelona Ernesto Valverde repitió el once titular que venció 2-0 al Inter de Milán en la Liga de Campeones, con Rafinha jugando en lugar de Messi. “Tiene mucho mérito. El factor emocional es importante si ganas un clásico así”, dijo Valverde.

Para el Madrid, la crisis se hace más profunda al encadenar su quinto partido de la Liga sin victoria, con lo que ya están en la novena posición en la tabla con 14 unidades.

“Yo estoy triste, como el vestuario, es un palo duro”, dijo Lopetegui. “Pero tengo fuerzas, estamos en octubre. Todo es reversible por el tiempo que queda y por la confianza que tengo en el grupo. El equipo tiene vida en el resto de la temporada. Me siento con fuerzas para seguir dirigiendo este grupo".

“No estamos bien, es lo que ha pasado en la temporada. No podemos culpar al entrenador”, añadió el volante merengue Casemiro. “Somos los jugadores los que sacamos la cara dentro del campo”.

Los anfitriones se fueron adelante luego de que Jordi Alba desbordó por banda izquierda y sacó un pase retrasado que remató Coutinho en el centro del área para hacer el primer tanto a los 11.

El Barça dominaban y ampliaron su ventaja después de que el árbitro José María Sánchez decidió revisar en el monitor del VAR una jugada en la que Suárez cayó al campo, y después de ello decretó un penal que el uruguayo ejecutó a los 30.

El Real Madrid mostró más ímpetu en el arranque de la segunda parte y descontó gracias a una jugada de Isco, quien sacó un disparo que fue rechazado y después de un par de rebotes Marcelo lo mandó a las redes desde el centro del área a los 50.

En los mejores momentos merengues, el croata Luka Modric hizo un disparo en los linderos del área que dio en el palo a los 55, pero después de ello se fueron diluyendo otra vez en el campo.

“Ellos salen a buscar el partido en el segundo tiempo y se ponen 2-1, pero creo que hicimos un buen trabajo a nivel general y fuimos al contrataque para poder sentenciar el partido”, analizó Suárez al final.

Suárez se erigió como la gran figura cuando puso más distancia en la pizarra con un remate de cabeza a los 75, y ocho minutos después volver a provocar el festejo de los más de 93 mil asistentes en el Camp Nou con un disparo en el área que daba forma a una victoria contundente.

Con la goleada consumada, Vidal, quien entró de cambio a los 84, hizo el quinto tanto después de rematar de cabeza a un centro del francés Ousmane Dembélé.

