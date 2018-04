Mónica Puig está estudiando psicología

La campeona olímpica Mónica Puig se encuentra estudiando psicología.

Así lo confesó la puertorriqueña en sus redes sociales tras publicar el sábado una foto en la que estaba estudiando junto a sus mascotas.

"Para todos aquellos que han estado preguntando … ¡Estoy estudiando para obtener mi título en Psicología! ¡Definitivamente es una aventura emocionante para agregar a mi carrera de tenis! #Siempre aprendiendo", escribió en su cuenta de Twitter.

Actualmente, la boricua es la raqueta número 68 a nivel mundial. Tras su participación en el Abierto de Miami hace unos días, Puig avanzó 14 posiciones.

For all those who have been asking… I am studying to earn my degree in Psychology! 👩🏼‍🎓 It is definitely a very exciting adventure to add to my tennis career! #AlwaysLearning

— Monica Puig (@MonicaAce93) April 23, 2018