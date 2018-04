Mónica Puig mantiene racha y logra pase a cuartos en Monterrey

Por Víctor Torres Montalvo / @motinsitepegas

Consistencia quería y consistencia está teniendo.

Mónica Puig logró sacar hoy un partido sumamente pesado y rápido frente a Stefanie Voegele, de menor ranking mundial, para mantener la exquisita racha de tenis y conseguir su boleto a los cuartos de final del Abierto de Monterrey.

El partido terminó con marcadores de 6-4, 6-3. El encuentro duró una hora y 17 minutos.

El emparejamiento, que de entrada parecía sencillo para la boricua, se le fue complicando mientras pasó la noche debido a los potentes servicios de Voegele, número 124 en el mundo. Un auténtico 'toma y dame' que la boricua supo mantener controlado, logrando romperle el servicio en dos ocasiones a la suiza.

"Es mi primera vez jugando de noche aquí y hubo un cambio de temperatura. Hoy estuvo frío, mientras que el otro día estuvo caluroso. […] Me tomó un ratito, pero estoy feliz con la forma en que jugué", respondió la medallista olímpica al finalizar el encuentro.

"Estoy jugando muy bien, y estoy feliz de cómo las cosas están saliendo", acotó más adelante.

What a lob by @MonicaAce93! She lands it on the line and is pumped! #AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/w4CsEbcKXH

— WTA (@WTA) April 6, 2018