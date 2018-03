Arrepentida la exprometida de pelotero venezolano

La exprometida del pelotero venezolano, Danry Vásquez, habló luego que se diera a conocer en redes sociales un video, donde muestra al atleta agrediéndola en el rostro y otras partes del cuerpo. Los hechos ocurrieron en 2016 en el estadio del Corpus Christi Hooks.

Fabiana Pérez contó en el programa "Despierta América" (Univisión) que recordó cosas tras ver el video. "Recuerdo cosas, porque en el momento por el shock que estaba viviendo no lo recordaba y ahora, al verlo, me pregunto ‘¿cómo pude haber pasado todo esto?, ¿por qué no hice nada?, ¿por qué no reaccioné?", indicó la joven.

"Me arrepiento de no denunciarlo antes", añadió Pérez.

La venezolana no precisó si Danry la maltrató antes de los mencionados hechos. "Son circunstancias en las que uno no tiene conciencia, porque te dices ¿cómo la persona que supuestamente me ama, me quiere, por la cual tú has entregado todo te puede hacer un daño como este?".

Esta añadió que: "Son cosas que pasan, que no las ves en el momento, uno confunde. Con el tiempo te das cuenta y te abundas de temor porque piensas que es la única persona que vas a encontrar en tu vida".

