Habla pelotero venezolano tras hacerse viral video de golpiza a exprometida

El pelotero venezolano Danry Vásquez habló luego que se hiciera viral en redes sociales un video, donde muestra los golpes que le dio a su exnovia en las escaleras del estadio del Corpus Christi Hooks. Esos hechos se registraron en el año 2016.

"Fue algo que pasó muy rápido. De verdad, que me siento muy arrepentido. Tengo miedo de perder mi carrera por medio de esto", dijo el joven atleta en entrevista con Noticiero Telemundo.

"A la persona yo le pedí perdón, ella me perdonó", añadió el beisbolista de 24 años.

Por su parte, la actual esposa de este, la mexicana Rosa Vásquez, expresó no sentir miedo de que Danry reaccione en algún momento de manera violenta. "Sinceramente no. Te puedo decir como testigo real que he estado apoyándolo en todos los momentos que él ha estado cumpliendo con la corte", aseguró la mujer a quien conoció en Mexicali.

Vásquez pidió perdón a las mujeres "por presenciar tan vergonzoso acto".

El venezolano fue considerado para ser parte de los actuales campeones de la MLB; Astros de Houston.

