"Bien contento" Yadier Molina con desempeño de la Sub 23

Por: Víctor Torres Montalvo / @motinsitepegas

El dirigente boricua de la escuadra nacional de béisbol Sub 23, Yadier Molina, se mostró hoy satisfecho con el juego que sus jóvenes peloteros desplegaron ante el equipo de la Hillsborough Community College en el único fogueo que tendrán antes del Premundial Sub 23.

Buscarán clasificar por primera vez a la Copa Mundial Sub 23, que se celebrará en el 2018.

Hoy la novena del país venció a Hillsborough por 7-0, partido que vio cuatro carreras de ese resultado final apuntarse en apenas la primera entrada.

"Los muchachos le hacen las cosas más fáciles a uno. Ellos estaban 'joseando', cogiendo buenos turnos [al bate], pitchamos muy bien, la defensa estuvo muy buena… [Estoy] bien contento con lo que vi hoy y a seguir preparándonos para el torneo", comentó el pelotero de las grandes ligas luego del partido.

Según informó la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Ryan Vega conectó un sencillo que empujó la primera anotación, seguido por un elevado de José Miranda que remolcó la segunda y, luego, un doblete de Jan Hernández que permitió dos puntos más al marcador.

Después, en el quinto episodio un elevado de sacrificio de Yariel González trajo la quinta carrera. Las otras dos anotaciones ocurrieron en la sexta y la novena entrada, respectivamente.

La selección nacional llevará a 22 peloteros activos en Ligas Menores y en la Liga de Béisbol Superior Doble A de Puerto Rico, y estarán practicando en el complejo de los Cardenales de St. Louis, Florida, hasta el martes de la semana próxima.

Foto: José Ayala dirigirá a la novena boricua desde el montículo/Suministrada

P.R. llevará experimentado lanzador

Aunque es un equipo joven lo que Molina llevará a Panamá, desde el primer pitcheo el grupo estará en manos experimentadas para cumplir con la encomienda de clasificar.

El lanzador derecho José Ayala vestirá el uniforme por quinta ocasión en su carrera para ayudar, desde la loma, a sus compatriotas.

"Me sentí bien contento cuando recibí la llamada que me estaban invitando nuevamente. Esto lo hago por mi familia que ahora mismo están pasando por una situación difícil. Estamos sumamente preparados, me siento muy bien para dar el todo por el todo y clasificar para el mundial", expresó en un comunicado de prensa.

Ayala milita con los Leones de Patillas en la Liga de Béisbol Superior Doble A y es el jugador con mayor experiencia internacional de la novena.

Sobre las ganas de sus compañeros boricuas, el juvenil resaltó que "los veo muy bien, trabajando fuerte todos los días, corriendo las millas que nos mandan todos los días, ansiosos que empiece este Premundial y llevarnos el campeonato".

La primera presentación de Ayala en un torneo internacional fue precisamente en Panamá, durante el Premundial Sub 21 celebrado en el 2013. Luego, defendió los colores del país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y el Premier 12.

El equipo partirá hacia Panamá el 22 de noviembre, donde buscarán hacer historia como la primera vez que consiguen llegar al mundial. En lo que corresponde al Premundial, el equipo estará en el bombo B junto a Cuba, Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia. En el grupo A, se encuentran Panamá, Costa Rica, Perú, Honduras, República Dominicana y México.

El torneo, que otorga cuatro boletos al mundial, iniciará este 24 de noviembre y se extenderá hasta el 3 de diciembre.