Caen los Cavaliers ante New Orleans

DeMarcus Cousins abandonó la cancha, con la misión cumplida, mientras el público se ponía de pie para aplaudirlo. Intercambió palmadas con sus compañeros y con algunos fanáticos en la primera fila, antes de levantar un puño para arengar a la multitud.

Si Cousins, Anthony Davis y Jrue Holiday siguen jugando así ante los Cavaliers de LeBron James, las aclamaciones serán más frecuentes.

Cousins aportó 29 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, y los Pelicans de Nueva Orleáns se apuntaron una convincente victoria por 123-101 el sábado sobre Cleveland.

“Disfruto ganar, ¿ustedes no?”, dijo Cousins en referencia a su festejo con el público. “Si jugamos así cada noche, tenemos una buena oportunidad de llevar al equipo hacia el lugar que deseamos”.

