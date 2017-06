Jaime Espinal comparte tierna foto con su hija

El medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Jaime Espinal compartió una emotiva fotografía en las redes sociales con su primogénita Joy

“Antes yo servía de almohada, ahora de cama completa …. hay mamá y esto solo está comenzándose” (sic.), escribió Espinal junto a la tierna imagen.

“Cada vez me sorprendo más de las cosas que me pasan en la vida. En mi vida he pasado por muchos momentos bien felices, el tener la medalla fue algo bien espectacular, y el ser abanderado fue un momento bien especial para mí y de mucho orgullo, pero definitivamente la gente no se confundió cuando me decían que este momento iba a ser más grande que esto”, expresó el atleta en entrevista con Metro el pasado viernes a días de la llegada de su hija.

Espinal relató que el momento del alumbramiento fue algo “bien especial y bien bonito”.

La bebé, que pesó seis libras y midió 19 pulgadas y media, nació en perfecto estado de salud el pasado miércoles, a las 5:30 de la tarde.