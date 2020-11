Opinión de Alex Delgado: Cualquiera puede ser gobernador

Gobierno fosilizado, en neutro y lento. Así describió el alcalde de Bayamón y presidente del comité de transición del gobierno entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, lo que ha observado de la información que ha obtenido en ese ejercicio de “ponerse al día” sobre dónde está parado el gobierno de Puerto Rico. Cuando le pongo comillas la expresión es porque el alcalde sabe que no está acabando de enterarse de eso. Él lo sabe hace años. Quizás ahora puede palparlo más de cerca.

Culminando la administración de Alejandro García Padilla escribí una columna de opinión titulada “El Cuatrenio Perdido” basando mi percepción en que terminamos el mismo donde comenzamos. García Padilla es mi amigo y hermano de hace muchos años, pero él tenía en aquel momento una responsabilidad como gobernador y yo otra como periodista que parte de su trabajo es fiscalizar. Ambos sabíamos que habría divergencias entre los dos, pero siempre respetó mi trabajo, aunque no coincidiera con mi percepción u opinión.

Para el próximo cuatrenio no tenía grandes ni buenas espectativas de la administración de Ricardo Rosselló. Según expresaba mi opinión de otras administraciones, igual hacía con la de él, desde su campaña. Su círculo, quienes le rodeaban en la campaña, no le ayudaban. La forma de operar, amedrentar y tartar de controlar la cosa mediática, sin aún haber llegado al poder, no pintaba bien. No puedo decir que era algo que venía de él o que tuviera conocimiento. Muchas veces los “soplapotes” se toman inicativas para quedar bien con el jefe y rankearse. Tampoco puedo decir que ese fuera el caso.

Conmigo nada les funcionó y continué con mi línea de fiscalización. Si había que señalar algo, así lo hacía y si había que reconocer una buena acción, también lo decía sin ningún problema. El tiempo me dió la razón. Su corillo lo hundió y él no tuvo la madurez de detectarlo. Incluso, esa inmadurez lo llevó a cruzar la línea entre el gobernador y “el chamaco”.

Estando en las postrimerías de ester cuatrenio, debo reconocer que este es el verdadero cuatrenio perdido, o por lo menos el más marcado. No estamos, ni siquiera en el mismo lugar. Tenemos, como dice Ramón Luis, un gobierno folsilizado y fallando en lo fácil. Hablo de gobierno centran y también municipal, salvo algunas excepciones municipales. Hoy estamos peor, con un deterioro más acentuado. Obviamente no podemos ignorar que dos huracanes, terremotos y una pandemia han servido, en gran parte, de base para ello. Pero tampoco podemos ocultar que la cantidad de dinero recibida por parte del gobierno de Estados Unidos para palear ese detrioro ha sido monumental. Pero el gobierno fosilizado parece ni se ha enterado, por lo que el deterioro sigue avanzando.

Voy a usar tres ejemplos para dramatizar lo fosilizado que está el gobierno.

La semana pasada se anunció la precaria situación del Observatorio de Arecibo. Como indicaba el compañero Ferdinand Pérez en su programa en NotiUno 630, aunque el observatorio es administrado por entes privados, trate de llegar al mismo y verá que parece una escena de la película Jurassic Park. Carretera municipal destruída y enmalezada “hasta jón”. ¿Qué cuesta una brigada para limpiarla? El alcalde Carlos Molina no podía, habiendo sido Secretario de Corrección, coordinar con la agencia una brigada de confinados de mínima custodia para esa tarea? Fallando en lo fácil.

¿Ha visto el edificio central del Departamento de Recursos Naturales? Es un chiquero, asqueroso, forrao’ de limo… un edificio abandonado y en operación. Abandonaron la limpieza y el mantenimiento. Algo que se resuelve con agua y jabón, por decirlo de alguna manera. Y no es una cuestión de dinero. Dudo que limpiar esa cáscara cueste millones de dólares. Los últimos jefes de esta dependencia fueron el vivo ejemplo de lo que son funcionarios fosilizados. Más que de dinero, es un problema de incapacidad administrativa. Vea este ejemplo: el 13 de septiembre del 2018 FEMA le puso en la cuenta de banco a Recursos Naturales ¡$79 millones! para que se pusieran al día tras el huracán María. ¿Usted sabe cuánto habían usado al 6 de febrero del 2020 (17 meses después)? $2.4 millones. Fallando en lo fácil.

Finalmente, vuelvo con el Paseo de Puerta de Tierra, una joya para los amantes de la naturaleza, los corredores y caminantes, así como para los turistas. Parte de este proyecto, premiado internacionalmente por su arquitectura e inaugurado en el 2016, está hecho cantos en algunas partes. Maleza y basura lo “adornan”. Esa es nuestra cara de presentación ante nuestros visitantes. No le dá verguenza al gobierno. Lo irónico es que por allí pasan casi todos los días, y lo ven con indiferencia, desde la gobernadora, hasta los presidentes legislativos, jefes de agencia y la propia alcaldesa de San Juan. Así es, todos ven su deterioro con indiferencia. Esperan a que la maleza no pueda más para pasarle un trimer. Mientras, los que utilizaron materiales no apropiados y que se comía el salitre, cobraron sus chavitos, disfrutan mientras el proyecto se deteriora. ¿Tan difícil es reclamar a los responsables? Pero bendito, si hasta en la limpieza fallan cada rato. De nuevo, fallando en lo fácil.

Este cuatrenio creo que quedó marcado por una gran lección. Cualquiera puede ser gobernador. No cualquiera puede hacer el trabajo que hay que hacer. Ya le tocará a Pedro Pierluisi demostrar si su nombre y el apellido de su familia está hecho de otra madera, o si es más de lo mismo.