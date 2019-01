Exigen acción por falta de datos sobre mujeres desaparecidas

Líderes del Partido Popular Democrático urgieron al gobierno de Ricardo Rosselló a atender la escasez de datos actualizados sobre las mujeres desaparecidas en el País.

La aspirante a la Cámara de Representantes, Farrah Rodríguez, señaló que la falta de certeza en cuanto a los casos reportados y resueltos, demuestra la “falta de compromiso gubernamental” con el llamado a atender la violencia machista.

El viernes pasado, Metro PR publicó que las agencias de seguridad no tienen un registro certero de estos casos. “Se están depurando”, dijo entonces el portavoz de prensa de la Policía, Axel Valencia.

Del portal de la uniformada se desprende que hay un total de 39 mujeres reportadas como desaparecidas, de las cuales 20 fueron localizadas y 19 no han sido encontradas, incluyendo 6 menores de edad.

Te podría interesar:

“Esto es un asunto de responsabilidad del gobierno de Puerto Rico y no puede haber espacio para más excusas. Ya son demasiados los meses y los años que estas familias han vivido con la angustia de no saber, por fin, cómo cerrar estos capítulos en sus vidas. La familia, cuando recurre a las redes sociales, es por la desesperación de saber que la Policía de Puerto Rico no va a responder, ya es inminente", dijo quien fuera candidata a Representante por Acumulación, Yaramary Torres, en conferencia de prensa en la sede del PPD.

"Necesitamos una Policía de Puerto Rico activa, con números claros, y con soluciones concretas y sobre todo con la verdad”, añadió Torres.

También extendieron el llamado al secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera; al comisionado de la Policía, Henry Escalera; y a la procuradora de la Mujer, Lersy Boria.

El grupo de mujeres incluyó a la aspirante a la Cámara Marlese Sifre, a las aspirantes al Senado Shelia Dávila y Ruthie Currás, y a la vicepresidenta de la Juventud Popular, Swanny Vargas.