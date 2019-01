Impresionado Ben Stiller con presentación de Lin-Manuel Miranda

El actor estadounidense Ben Stiller quedó impresionado con la función de ayer de la obra 'Hamilton' en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El protagonista de 'The Secret of Life of Walter Mitty' lleva varios días de visita en la isla. Incluso, ayer estuvo en una feria de salud en Toa Alta. Allí, Stiller y su hija Ella, fueron recibidos por el taller de teatro experimental 'Y No Había Luz'.

"Acabo de ver una increíble presentación de 'Hamilton' en Puerto Rico. Estoy completamente impresionado con Lin-Manuel, su presentación estuvo a otro nivel y madura".

El actor también reiteró su apoyo a la fundación Flamboyán que promociona las artes en Puerto Rico.

Just watched an amazing performance of #HamiltonPR in #PuertoRico. So impressed with @Lin_Manuel Who’s performance was next level and mature, and a really special cast who were AMAZING.

All to support #FlamboyanArtsFund and the people here rebuilding post #HurricaneMaria pic.twitter.com/9yssz1Gk92

— Ben Stiller (@RedHourBen) January 27, 2019