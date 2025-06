El muy querido personaje de don José Miguel Agrelot, conocido como Don Cholito, era un personaje que representaba un típico puertorriqueño vestido con una guayabera y un sombrero de hojas de palma, conocido como una pava. Uno de sus más conocidos dichos fue “Encabuya y Vuelve y Tira”, que significa que significa “volver a intentar” o “no rendirse”. Aunque era una alusión al juego tradicional del trompo, la frase representa una metáfora de la vida, animando a las personas a perseverar ante los desafíos y a no desanimarse ante los fracasos. Se trata de aprender de los errores, ajustar la estrategia y volver a intentarlo hasta alcanzar el objetivo.

En los últimos días, varias figuras, mayormente del Partido Nuevo Progresista (PNP), han hecho mención o alusión de que Proyecto Dignidad es un partido político moribundo y destinado a desaparecer. Aparenta ser que estas personas se les ha olvidado que Don Luis A. Ferré hizo tres intentos fallidos antes de ser elegido gobernador de Puerto Rico, ya que se postuló en las elecciones de 1956, 1960 y 1964, antes de finalmente ganar en 1968.

Es correcto decir que Proyecto Dignidad no tuvo los resultados eleccionarios que se esperaban en las elecciones generales del 2024; sin embargo, nadie ha hecho mención de que Proyecto Dignidad ya hizo historia en Puerto Rico. En primer lugar, uno de los temas centrales de todas las elecciones hasta el 2020 era el estatus. Sin embargo, en las últimas dos elecciones, el estatus, aunque sí ha estado presente, no ha sido uno de los temas centrales, los cuales han girado a ser de índole moral, económico y enfocado en la ineficiencia y el gigantismo gubernamental. En segundo lugar, Proyecto Dignidad ha sido el único partido no tradicional, o sea, excluyendo al PNP, Partido Popular Democrático y Partido Independentista Puertorriqueño, que ha quedado inscrito en dos elecciones corridas y que ya está en proceso para su tercer ciclo electoral. Desde la fundación del PNP en 1960, los partidos que se les podría llamar emergentes han sido los siguientes:

Partido Acción Cristiana (PAC), activo en las elecciones del 1960 y del 1964

Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), activo en 1976 (no quedaron inscritos) y en 1980

Partido del Pueblo (PP), activo en 1968

Partido Renovación Puertorriqueña (PRP), activo en 1984

Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPPR), activo en 2008 y 2012

Movimiento Unión Soberanista (MUS), activo en 2012

Partido del Pueblo Trabajador (PPT), activo en 2012 y 2016

y finalmente, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), activos en 2020 y 2024

Todos estos partidos quedaron sin franquicia electoral al no obtener el número mínimo de votos para quedar inscritos; sin embargo, Proyecto Dignidad, sí, quedó inscrito tanto en las elecciones del 2020 como en las del 2024. Así como Puerto Rico queda maltrecho luego de pasar por eventos huracanados, Proyecto Dignidad también fue similarmente afectado luego del evento electoral del 2024. Sin embargo, de igual manera como los puertorriqueños nos unimos y nos ayudamos unos a otros para reponernos del huracán, demostrando de la madera que estamos hechos, así mismo Proyecto Dignidad está trabajando para lograr la unión y juntos crecer al partido de cara a las elecciones del 2028.

Hay que recordar que Proyecto Dignidad no solamente logró retener su representación en Cámara y Senado, sino que crecieron de tener un legislador municipal, en 2020, a tener ahora 12 legisladores municipales en 11 municipios de la isla. Pronto habrá un nuevo Consejo de Gobierno en el partido, lo que representa un nuevo lanzamiento de más líderes comprometidos con la defensa y el bienestar de la familia y el pueblo puertorriqueño. Solo queda trabajar duro y seguir el ejemplo de Don Cholito, …¡encabuya y vuelve y tira!