“Laudato Si’”, un legado importante del papa Francisco sobre la crisis climática

Recientemente, leí un artículo sobre el papa Francisco en el que se analiza su encíclica papal “Laudato Si’” sobre la ecología y la protección del medio ambiente. La encíclica es un llamado a la reflexión, pero también a la acción.

PUBLICIDAD

Laudato Si‘, del 24 de mayo de 2015, es una de las cuatro encíclicas escritas por el papa Francisco. Es una carta extensa con una llamado inequívoco a la acción para salvar a la naturaleza y a la humanidad de la catástrofe provocada por el modelo actual de desarrollo global. Uno de los párrafos o artículos que resume bien la exhortación del sumo pontífice es el 194, que lee:

“Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos «cambiar el modelo de desarrollo global» lo cual implica reflexionar responsablemente «sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones». No basta conciliar, en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera, o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Por otra parte, muchas veces la calidad real de la vida de las personas disminuye –por el deterioro del ambiente, la baja calidad de los mismos productos alimenticios o el agotamiento de algunos recursos– en el contexto de un crecimiento de la economía. En este marco, el discurso del crecimiento sostenible suele convertirse en un recurso diversivo y exculpatorio que absorbe valores del discurso ecologista dentro de la lógica de las finanzas y de la tecnocracia, y la responsabilidad social y ambiental de las empresas suele reducirse a una serie de acciones de marketing e imagen.”

En este momento de reflexión, en el que se elegirá al nuevo líder de la Iglesia católica, es importante recordar las acciones necesarias para superar las amenazas climáticas y asegurar la supervivencia de la humanidad.