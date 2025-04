¿Trump 2028 siguiendo el libreto de Putin?

Los comentarios del presidente Donald Trump de que podría postularse para un tercer término hace que los kremlinólogos revisiten un punto de inflexión en la historia rusa.

¿Podría suceder aquí en los Estados Unidos de América?

En 2008, una disposición constitucional que limitaba a los presidentes a un máximo de dos términos obligó al hombre fuerte de Rusia Vladimir Putin a dar un paso al lado. Lo hizo con un plan. Ese año, Putin ayudó a instalar a un aliado en su lugar en el palacio presidencial a través de una elección altamente cuestionable. Su reemplazo, Dmitry Medvedev, nombró a Putin primer ministro.

A medida que se desarrollaba su plan, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos llevó a cabo una evaluación de la probabilidad de que Putin regresara al poder. Lo consiguió cuando el éxito no estaba garantizado. Mientras se desempeñaba temporalmente como primer ministro, Putin consiguió una enmienda constitucional y regresó a la presidencia cuatro años después.

La analista detrás de esa evaluación del Consejo Nacional de Inteligencia, Fiona Hill, más tarde se desempeñaría como directora de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump durante su primer mandato presidencial.

En última instancia, una de las razones utilizadas para justificar el regreso de Putin fueron las consecuencias de la crisis financiera, que el mundo se estaba convirtiendo en un lugar mucho más peligroso. Así que se podría imaginar a Trump tomando una medida similar, ya está usando todos estos estatutos de tiempos de guerra para deportaciones, revocando visas, revistiendo los aranceles como un tema de seguridad nacional, etcétera, se puede ver los argumentos que utilizaría para justificar un tercer mandato.

Sin embargo, los cambios que requiere esto en Estados Unidos son un tanto más complicados que lo que sobrellevó Putin en Rusia.

La 22ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es clara en su lenguaje: “Ninguna persona será electa para el cargo de Presidente más de dos veces”. Sin embargo, Trump dijo esta semana que “no está bromeando” sobre explorar formas de postularse para un tercer mandato o permanecer en el poder.

Putin pudo trasladarse a otro puesto poderoso, el de primer ministro, mientras Medvedev se desempeñaba como interino en la presidencia. Ese ha sido la estrategia implementada por otros líderes mundiales que mantuvieron el poder frente a los límites de mandato, como el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien hizo el cambio opuesto. Pero no existe un papel similar en Estados Unidos para que Trump lo ocupe con una autoridad significativa.

Hasta los abogados conservadores y los aliados políticos del presidente dificultan que haya una posibilidad para que Trump vuelva a postularse. El litigio sobre el asunto probablemente se concretaría temprano en el ciclo electoral, tan pronto como el próximo año, si Trump presentara la documentación inicial para recaudar dinero para otra candidatura, y de ahí al Tribunal Supremo.

William Patrick Baude, un prominente profesor conservador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, ha dejado claro que no cree que esta sea una posibilidad seria, o una sugerencia seria. Un artículo publicado por Baude en 2023, en el que se argumentaba que Trump no era elegible para postularse para el cargo porque había participado en una insurrección, se convirtió en la base de demandas en todo el país, que finalmente terminaron en el Tribunal Supremo.

¿Una laguna legal de Eisenhower?

Solo Franklin D. Roosevelt buscó y ganó cuatro mandatos en el cargo. Su histórico mandato provocó que una amplia coalición de la sociedad se uniera y codificara un límite de dos mandatos para los presidentes en la Constitución de Estados Unidos; una prohibición que, antes de Roosevelt, solo había existido en la tradición.

Después de que se promulgó la 22ª Enmienda en 1951, el primer presidente en ser excluido constitucionalmente, Dwight D. Eisenhower, bromeó sobre una posible laguna en el sistema.

La sabiduría convencional sobre George Washington es que tenía la intención de hacer una declaración al mundo sobre la democracia, el poder y el estado de derecho, al renunciar después de dos mandatos como el primer presidente de la nación.

Ese fue parcialmente el caso, pero hubo otra razón por la que el padre fundador decidió hacerse a un lado. Al final de su primer mandato, Washington tenía 60 años, y el viejo soldado comenzaba a sentirse cansado.

Incluso antes de buscar un segundo mandato, Washington le expresó, a Thomas Jefferson, que no se sentía preparado para el trabajo. Washington sugirió el retiro, lo que llevó a Jefferson a rogarle que lo reconsiderara, según muestran los registros históricos.

Realmente sentía que envejecía, que su salud corporal era menos firme, que su memoria, siempre mala, empeoraba, y tal vez las otras facultades de su mente mostraban una decadencia a los demás de la que él mismo era insensible. Sin embargo, a pesar de sus debilidades, Washington volvió a servir a su nación al postularse para un segundo mandato. Pero se detuvo allí, sentando el precedente que se ha vuelto fundamental para la presidencia estadounidense y que ahora está bajo el escrutinio de Trump y sus aliados.

Trump tendrá 82 años a fines de 2028, mayor que su predecesor, Joe Biden, cuando buscó un segundo mandato, solo para ser presionado a abandonar la carrera debido a preocupaciones sobre su edad.

Es un hecho que Biden se convirtió en una figura increíblemente impopular no realmente por las cosas que hizo, sino simplemente por su edad, por ser viejo, parecer viejo y actuar como viejo. Trump es, de hecho, viejo, y a veces confunde sus palabras, no puede aclarar las cosas y no parece saber lo que está pasando. Se enfrentará a una corriente de ataque al estilo Biden.

Putin, en cambio, tenía solo 56 años en 2008.