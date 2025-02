Cadena de oración por Billy Van tras delicado estado de salud

Si ustedes, al igual que yo, se preguntaban qué de la vida de Iván Santiago Rodríguez, mejor conocido como Billy Van, especialmente en las pasadas Fiestas de la SanSe, donde siempre la montaba con su inseparable chekeré, que meneaba sin cesar haciendo que hasta el más trinco (más que Julio César Sanabria posando frente al espejo), moviera las caderas y el culete, pues sepan que, según me cuentan, no está bien de salud.

Billy Van, famoso por su himno “Mata la cucaracha” (assá) y “El Mosquito” y hermano del salsero Marvin Santiago, fallecido hace 20 años y conocido como “El sonero del pueblo”, está alejado de las redes sociales, de los programas de radio, televisión y del contacto con su gente, ya hace alrededor de un mes por una poderosa razón. Ahora les cuento.

Una persona allegada a un familiar de Billy me aseguró que el cantante y compositor, quien trabajó por 30 años en el Departamento de Hacienda, cuando se dirigía precisamente a las pasadas Fiestas de la Calle San Sebastián, se sintió mal y posteriormente se le informó que sufrió un infarto al corazón. Por esta razón fue operado de corazón abierto y se encuentra delicado de salud en su hogar. Dicha operación duró alrededor de 9 horas. Me informan que Billy está al cuidado de una hermana. Le quitaron el celular (con razón no contestaba mis llamadas ni mensajes) y según me cuentan, se encuentra muy triste emocionalmente al estar aislado y no es para menos. No tan solo por estar pasando por este gran susto de salud, el estar obligatoriamente alejado de su público, del contacto con su pueblo, debe ser muy difícil para él.

Billy Van es un tipo bueno y muy querido por la gente. Ha llevado alegría a Puerto Rico y muchas otras partes. Nos ha puesto a gozar y reír (con tanta falta que nos hace) con sus canciones y ocurrencias. Lo menos que se merece es que activemos una cadena de oración por su pronta recuperación. Compartan esta columnna y déjenle un mensaje de apoyo para que lo lea en su momento. Estoy segurísimo que ese cariño del pueblo que tanto ama, lo hará sentir bien y mejorar rápido.

Billy, te queremos, extrañamos tu joda, tu bailecito del juego de piernas, tu humildad, tu don de gente y tu buena música. Pero primero, mejórate y cuídate mucho, eso es lo más importante. Espero pronto saber de ti nuevamente de que estás mucho mejor.

¡Oremos por el gran Billy Van!

PD: Debajo de esta columna verán foto de Billy, por primera vez sin su inseparable sombrero de vaquero. Tienen que ver su hermosa y sedosa cabellera que tuve la babilla de destaparle al quitarle el sombrero cuando lo entrevisté en el 2017 con mi personaje de Jaime Gravy en el Circo de La Mega, donde vacilamos un montón.

