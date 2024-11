“Difamaron mi nombre” - Habla destituida Miss Universe Puerto Rico

Corillo, gracias por leer y apoyar esta columna #PrimeroConElNalgo que publico dos veces al mes en Metro Puerto Rico.

Les tengo otra exclusiva. Tras perder la corona en un escandaloso episodio en un certamen de belleza y estar más de 8 años desaparecida del ojo público y de las redes sociales, la conseguí para ustedes. Hablo de la ex Miss Universe Puerto Rico, Kristhielee Caride Santiago, quien representó a Isabela a sus 24 años y ganó la corona en noviembre del 2015. En ese entonces ella se había graduado de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Era la segunda vez que participaba en ese mismo certamen. Antes de competir, le tocó vivir un terrible suceso en su vida, enfrentar un secuestro en su casa junto a su madre y hermanos. A raíz de esto, su madre sufrió una depresión severa, lo perdieron todo, hasta su casa, cuando el banco los desalojó en plena Navidad. Kristhieelee, quien también es actriz, trabajaba desde los 13 años y luchó contra el sobrepeso.

Como si fuera poco, luego de coronarse en el Miss Universe Puerto Rico, fue destituida por los tenedores en ese entonces de la franquicia, Luisito Vigoreaux, Desiree Lowry y Roberto Cardona, esposo de Desiree, bajo la firma “PR Crown Entertainment”. Esto porque supuetstamente Kristhielee faltó a sus responsabilidades de reina, en especial cuando lució desencajada y expresó estar incómoda con las cámaras durante una entrevista con un periódico. Posteriormente, la exreina respondió demandando a “PR Crown Entertainment” alegando incumplimiento de contrato, daños y prejuicios y reclamaba $3 millones. En la demanda, Kristhielee aseguró haber sufrido un intento de quitarse la vida a raíz de una fuerte depresión tras ser despojada de la corona. El juez Eduardo Rebollo Casalduc, tras varios tensos meses de litigio en el tribunal, falló con un “no ha lugar”, desestimando la demanda. La joven solicitó una reconsideración ante el tribunal pero también recibió un “no ha lugar”. Kristhielee fue sustituida por Brenda Azaria, quien resultó primera finalista ese año. Luego de toda esta pesadilla, fue muy poco lo que se le vio a Kristhielee públicamente. Desapareció de sus redes sociales. Luego de varios años intentando contactarme con ella sin recibir respuesta, la vi nuevamente en sus redes sociales y al fin se me dio que me contestara y accedió a esta entrevista exclusiva. Son sus primeras declaraciones tras vivir ese triste momento en su vida. Kristhielee hoy tiene 33 años y contestó todas mis preguntas. La noté muy animada, recuperada, bien motivada con su regreso y con sus planes personales y profesionales, los cuales me contó en detalle. ¿Qué de su vida? ¿Dónde está? ¿Por que se alejó de todo tanto tiempo?

Aquí les comparto la entrevista.

Kristhielee, tanto tiempo, ¿cómo estás?

“Estoy muy emocionada por volver a mostrarme en las redes, mi gente se ha mostrado muy alegre de verme y eso me hace feliz.”

Hace muchos años que no se sabe de ti. Para ser exactos, hace 8 años. ¿Qué has estado haciendo y dónde?

“Me mudé a los Estados Unidos. Viví en Florida, Texas y Wyoming por un tiempo. Actualmente vivo en South Carolina. Trabajé como maestra de español y ahora he estado trabajando en la industria de los restaurantes”.

Te sigo hace mucho en tus redes sociales y vi que estuviste recientemente en una audición de Nuestra Belleza Latina en Miami. ¿Cómo te fue? ¿Te escogieron?

“Me presenté en la audición del nuevo programa y desafortunadamente no puedo divulgar el resultado.”

Luego del triste episodio en tu vida donde fuiste despojada de la corona en el 2016, ¿qué significó eso para ti? ¿Cuán afectada estuviste?

“Significó traición. Afectó mi vida personal, profesional y mi salud física y mental. Me afectó porque, no solo perdí una corona y la oportunidad del ir al Miss Universe. También, perdí a mi prometido, mi familia y mi trabajo en Puerto Rico. Estaba física y mentalmente agotada y tuvieron que pasar casi dos años hasta que decidí que debía abandonar mi hogar y todo lo que me recordara la situación para no tener que lidiar con ello. Los pasados años han sido fuertes para mí, especialmente por estar y vivir sola en un lugar que no conozco. Fue como estar en prisión, pero una que me ayudó a sanar.”

Kristhielee Caride

¿Qué aprendiste de ese duro proceso?

“No aprendí. Reafirmé que no se puede confiar en todo el mundo y que no todos los que dicen querer lo mejor para ti, son sinceros. Cuando menciono que no se puede confiar en todo el mundo, es porque fue una traición por parte de la franquicia, los encargados de cuidar de mí y de guiarme. Me dejaron sola y difamaron mi nombre. La gente que ha trabajado conmigo, los que me han visto crecer, los que me conocen, quienes me ayudaron como candidata al Miss Universe Puerto Rico y ganamos la corona, saben que todo lo que se dijo de mí es bazofia.”

¿Por qué te alejaste del ojo público y de las redes sociales?

“Necesitaba sanar, por 4 años corté toda comunicación con mis familiares, amigos y me aislé de todo tipo de tecnología, incluyendo las redes sociales.”

¿Tienes planes de volver a competir nuevamente en algún certamen de belleza?

“Recientemente envié mi solicitud para el casting de Miss Universe Latina. Me gustaría participar, ya que la ganadora irá al Miss Universe y siento que es un mérito que yo merezco puesto que alguna vez me lo gané.”

¿Qué otros planes quisieras para tu vida?

“Me gustaría volver a las tablas y al entrenamiento artístico para desarrollarme en nuevos talentos que quiero mostrar. Nada me gustaría más que volver a Puerto Rico. Extraño el sol, la comida y mi familia. Tengo sobrinos que no conozco porque todavía no he contactado a mis familiares. Desafortunadamente no me veo viviendo en Puerto Rico.”

¿Vives sola? ¿Te casaste, divorciaste, tienes pareja, hijos?

“Desde que abandoné Puerto Rico, he estado y vivido sola.”

¿Viste el Miss Universe? ¿Qué te pareció la participación de nuestra Jennifer Colón?

“No he visto el Miss Universe desde el 2015. En el más reciente, solo sé lo que parte de mi nuevo equipo de trabajo me comentó, pero honestamente, no puedo emitir una opinión de algo que no vi. A cada una de las representantes, les deseo el mejor de los éxitos en sus proyectos.”

¿Te gustaría volver a participar en el Miss Universe Puerto Rico?

“No, porque ya lo hice, fui ganadora y coronada en Puerto Rico. Ahora le toca a otra puertorriqueña dar la cara por nuestro Puerto Rico en el Miss Universe. Pero claro, me daría un orgullo inmenso poder representar a mi bella gente boricua en otras plataformas.”

¿Qué mensaje quieres enviarle a las personas que se han estado preguntando por ti en todo este tiempo?

“A quienes han preguntado por mí, que me quieren de corazón, creen en mí y me apoyan, gracias por su amor. ¡Me dan fuerzas!”

Gracias Kristhielee por confiar en mí nuevamente luego de tantos años, donde tuve la oportunidad de entrevistarte, tanto en el Circo de La Mega en radio (como Nalgorazzi y con mi personaje de Jaime Gravy) y en televisión, cuando te llevé al desaparecido programa Dando Candela de Telemundo. Eres una chica súper talentosa y simpática, a pesar de todo lo difícil que has tenido que vivir. Te deseo lo mejor en tus nuevos proyectos y en todo lo que te propongas. Sigue persiguiendo tus sueños hasta que los logres. Aquí tienes un panita, chismoso, pero panita.

Y ustedes corillo que me lee, se enteraron, como siempre #PrimeroConElNalgo.