El triunfo de la esperanza

Lo que está en juego en las elecciones es si el país desea continuar sufriendo con quienes representan más de lo mismo o se encamina a un cambio urgente con fe, esperanza y voluntad. Me dirijo a quienes han militado en el Partido Popular, una institución política que elevó la bandera de la justicia social y de vergüenza contra dinero, y que se plantean que esa institución ya no es lo que era antes y ahora no les representa. Hoy, se parece más y ha sido colaborador del liderato actual del PNP.

Ese es el mismo caso con el liderato actual del PNP, que no representa los principios de don Luis A. Ferré, le ha hecho daño al proyecto estadista, por la espiral de corrupción, el mal manejo de la administración pública y de fondos federales, provocando la fuga en masa de estadistas de la colectividad.

Es por eso que aprovecho este espacio para dirigirme a ustedes, a quienes saben que día a día enfrentan las consecuencias de la quiebra, la pobreza, la marginación, la corrupción, producto de ese liderato popular y penepé que le ha fallado malamente al país. Yo propongo, en cambio, un gobierno de unidad puertorriqueña, en el que para participar del gobierno, no es requisito militar en el Partido Independentista o en el Movimiento de Victoria Ciudadana. Para formar parte de mi gobierno, basta con que se cuente con experiencia, probidad moral, el respeto de sus pares en la disciplina donde habrá de desempeñarse, y el firme compromiso de aportar a construir una Patria Nueva.

Esto es porque a partir de este ciclo electoral, los que gobernemos tenemos que tener en cuenta que lo haremos para todos y para todas. Ese es mi compromiso y el de la Alianza en contraste a lo que se ha visto a manos del liderato del PNP y el PPD. Ese canibalismo partidista nos ha llevado a una gobernanza ineficiente. Hoy más que nunca, hay que devolverle a los funcionarios públicos el honor de servirle al pueblo sin las amarras ni las presiones políticas, que sabemos hoy día afectan la gestión gubernamental.

Esta ha sido una campaña llena de esperanza. ¿Cómo no devolverle al pueblo las alegrías, los apoyos y la solidaridad que me ha demostrado a mí y a mi familia en esta jornada? Reitero mi compromiso con devolverle la ilusión a nuestro pueblo a través de un gobierno centrado en mejorar nuestras condiciones de vida. Solo así se dará el triunfo de la esperanza. A fin de cuentas, lo importante no son las flores, son los amores.