Habla la esposa del ex Secretario de Hacienda, Francisco Parés sobre su historia de amor

Estoy culeco! Los temas de boda y relaciones lindas me pompean de verdad. Perdona sae pero tengo una entrevista exclusiva con la licenciada Yazmet Pérez, flamante esposa de Francisco “Paquito” Parés, ex Secretario de Hacienda. Todos recordamos la espectacular boda (coordinada por Mónica Maysonet, de “The Planning Atelier”) del pasado 5 de octubre en la Parroquia Santa Teresita y la recpeción en el Museo de Arte de Puerto Rico.

Yazmet, quien desfiló con su vestido de “D´Royal Bride” y fue maquillada y peinada por Enrique Iglesias, es abogada, con una reválida estatal y federal. Trabaja en Derecho de Salud. Además, es propietaria del Supermercado “Cosechao” en Torrimar Shopping Center. Actualmente, su ahora esposo Francisco (en adelante “Paco”) es CFO (Chief Financial Officer”) en una empresa privada.

La historia de amor entre Yazmet y Francisco es brutal y súper linda. Les adelanto que estudiaron en el mismo Colegio pero se reencontraron 18 años después y el resto es historia, la que van a conocer de la propia boca de Yazmet, a quien le agradezco enormemente que haya sacado de su tiempo para compartir este bello momento en exclusiva para mi columna de Metro. Tanto como significa este momento de sus vidas, significa para mí esta oportunidad.

Aquí mi entrevista exclusiva. Que la disfruten.

Yazmet, ¿cómo se conocieron y cómo fue ese reencuentro 18 años después?

“Nosotros nos conocimos en el año 2004. Ambos estudiamos en el Colegio La Merced. Paco es un año menor que yo. Él estaba en una clase inferior a la mía. Era bien amigo de muchas personas de mi clase. Estaba en todas las actividades, en los jangueos, incluyendo el Senior Prom. En ese entonces éramos amigos. No pasaba nada pero un dato curioso que ahora nos fijamos es que en las fotos del Prom, cuando uno las mira, Paco sale bien cercano a mí o al lado mío en bastantes de esas fotos. No logramos entender por qué ya que en ese entonces no estaba pasando nada, simplemente éramos amigos, pero él estaba bien presente en las actividades de todo lo de mi clase.”

“El reencuentro se dio un 18 de abril del 2023 en un juego de los Vaqueros de Bayamón. Soy súper fanática del BSN (Baloncesto Superior Nacional), particularmente de los Vaqueros. Mi papá tiene una silla de abonado “courtside” desde hace muchísimos años. Fui sola a ese juego, en la silla de mi papá con los amigos de mi papá. De pronto veo a Paco, que estaba sentado dentro de esa área de abonados. Ahí fue que lo vi después de muchísimo tiempo. Yo estaba al tanto de lo que estaba pasando en su vida, cuando comenzó como servidor público como Secretario Auxiliar de Rentas Internas y cuando lo pasan a Secretario de Hacienda. Ya ahí sabía de él por medio de la prensa.”

¿Quién dio ese primer paso en el reencuentro?

“Fue un momento lindo cuando nos reencontramos. Nos emocionamos muchísimo porque la realidad es que nos llevábamos muy bien en “High School”. No nos habíamos visto. Fue como si yo me hubiese graduado. Me gradué en el 2005, un año antes que él. Yo seguí mi vida y él también. Fue un reencuentro corto pero emotivo y bien efusivo. Yo estaba bien contenta. Nos tiramos un selfie que publiqué en mis redes sociales, que titulé “Reencuentro de La Merced en El Rancho”. Esa fue la interacción, bien corta. No fue algo planificado ese reencuentro. El primer paso para ir juntos a un segundo juego lo dio él. Vio que era muy fanática y me envió un mensaje por las redes sociales diciéndome que tenía que ir a varios juegos y me preguntó si lo quería acompañar al próximo, que era de los Cangrejeros contra Bayamón pero era en el Coliseo Roberto Clemente. Paco también tenía sus sillas “courtside”. Pasaron como 15 minutos compartiendo. Allí tienden a hacer lo que es el “kiss cam”, nos pusieron allí. Solo éramos amigos que acordamos ir a ese segundo juego pero de momento (se ríe) nos ponen en la cámara. Obviamente no hicimos nada, los dos nos reímos, fue bien gracioso, no me esperaba eso para nada. Estábamos pasmaos. Todo fluyó súper bien. Después de ese juego fuimos a varios juegos más. Creo que el BSN tuvo bastante que ver con nuestra relación porque yo iba a todos los juegos de los Vaqueros. Seguimos saliendo y se fue dando la dinámica.”

¿Por qué se tardaron tanto?

“La realidad es que no coincidimos en esos 18 años. Ambos estábamos enfocados en nuestros estudios y metas profesionales. En mi caso, una vez me gradúo de La Merced, comencé en la UPR de Rio Piedras, luego hice un “transfer” a FIU (Florida International University) y de allí me gradué en Administración de Empresas con doble Concentración en Mercadeo y Finanzas. Regresé a Puerto Rico, donde estudié Derecho en la Universidad Interamericana, terminando de estudiar en el 2015 y revalidando en ese mismo año y juramenté en el 2016. Comencé a trabajar y estaba enfocada en mi vida profesional. De la misma manera, Paco tomó un rumbo similar, muy enfocado en su carrera. Comenzó en una firma de CPA, unas de las “Big 4″. Estuvo trabajando “non stop” hasta que se le dio la oportunidad de hacer su Maestría y de trabajar en el Departamento de Hacienda, donde logró todo lo que ha logrado. Fue un factor de que no coincidimos porque teníamos vidas bastante lejanas. Ambos estábamos bien enfocados en nuestras metas profesionales, siendo ambos bien disciplinados”.

¿Cómo se dio la decisión de comprometerse? Cuéntame de ese 25 de diciembre 2023, fecha en que lo anunciaron.

“Fue una sorpresa que él me dio. Todo ocurrió ese mismo día. Nosotros teníamos una actividad familiar de Navidad y ahí me pidió matrimonio e inmediatamente acepté. Ya habíamos hablado de este tipo de cosas. Nuestra relación estaba bastante seria a pesar de haber pasado poco tiempo. Ambos estábamos bien centrados en lo que queríamos. Fuimos bien honestos uno con el otro. Fue algo que sucedió, no fue que tomamos una decisión de comprometernos.”

¿Cómo fue la decisión de casarse? ¿Fue como lo soñaron?

“Habiendo determinado que nos íbamos a casar, inicialmente íbamos a hacer una boda pequeña pero fue poco poco, como le pasa a mucha gente, se tornó en una boda, en un “party” un poquito más grandecito, aunque fue bastante íntimo, dentro de lo que cabe. Solo fueron familiares y allegados a nosotros. Fue más de lo que nosotros soñamos. Sobrepasó nuestras expectativas. Estamos súper contentos. Lo pasamos brutal. Fue el mejor día de nuestras vidas. No nos cansamos de repetir eso. Lo disfrutamos de principio a fin. Estamos súper felices”.

Cuéntame de ese día tan especial de la boda. No me dejes fuera los pasos prohibidos que se tiró Francisco.

“Fue un día mágico, de mucho sentimiento, bien bonito. Fue el mejor día de mi vida. Paco dice lo mismo. No tengo ninguna queja, lo pasé espectacular desde que desperté en la mañana hasta que me fui a dormir. Todo salió perfecto. Más de lo que esperábamos que iba a ser. Todos a nuestro alrededor coinciden en que lo pasaron súper bien. Estamos bien contentos de que hayan podido estar con nosotros en ese momento. Los pasos prohibidos de Francisco (se ríe), fui yo quien tomó esa iniciativa desde que decidimos que íbamos a hacer una boda. Yo quería hacer un “flashmob”. Bailé por muchos años, desde los 4 añitos comencé en “ballet” y jazz. A partir de los 14 ó 15 me fui más urbano. Estuve en competencias de baile, Juventud, Juventud Vibra. El baile para mí es bien grande, me fascina bailar. Estoy siempre bien pendiente a todo lo que tiene que ver con bailarines, es mi pasión, lo amo. Quería hacer un baile el día de mi boda. Todo el mundo esperaba que fuera a hacer una coreografía o algún tipo de baile. Quien me conoce lo sabía. Estaban esperando ese momento como típicamente lo hacen, que es bailar nuestra canción, como se hace en el protocolo normal de las bodas y de momento cambia la música y los novios hacen una coreografía. Todo el mundo esperaba eso pero yo no quería hacer eso específicamente. Quería fue fuera sorpresa. Todo el que me preguntó si íbamos a bailar, yo les decía que no, que Paco no se atreve. Y me creyeron, por la naturaleza de la personalidad de Paco. No se iban a imaginar a Paco bailando, jamás en la vida. Tuve que rogar un poquito para que se diera, para ser honesta. Él estaba resistente diciendo que no sabía bailar. Le pedía que hiciéramos algo bien sencillo, le decía que solo iba a bailar al final y ahí él transó a dar unos pasitos en la última canción. Una de mis mejores amigas es Lumarie Landrau, bailarina profesional que ha trabajado con Daddy Yankee, con un trasfondo bien amplio como bailarina y bailamos juntas en algún momento de nuestras vida. Ella fue quien me montó el “flashmob”. Contraté otras bailarinas profesionales, Kiarita, Melanie Avilés y Senaí, quienes son bailarinas de Bad Bunny. También estaban Yara Kercadó y Sofía Fuentes. Primero entró Lumarie, de quien estoy súper agradecida. Luego las profesionales, luego yo para una salsa, luego otras amigas que en algún momento fueron bailarinas, para un merengue. Para la canción “Rompe” entraron unas amiguitas de colegio, que no tienen trasfondo de baile necesariamente. Al final entró Paco. Súper contenta que Paco me haya complacido. Está brutal porque (se rié), nos matamos bailando todo el tiempo y cuando entró Paco, se comió el show, esa fue la mejor parte. Fue espectacular, bien bonito.”

Volaron rápido a la luna de miel en Madrid. Cuéntame los detalles y cómo la pasaron allá, lugares que visitaron, de todo.

“Lo pasamos espectacular. Nos fuimos al otro día, un viaje de una semana y en modo relajado para disfrutar. Nos quedamos en La Gran Vía. Fue una experiencia mágica, estoy súper agradecida.”

Cuéntame de esa “primera discusión” que tuvieron en la luna de miel, sobre lo expresado por Francisco en un vídeo que publicó y la aclaración que hubo luego.

“No fue una discusión (se ríe). Me dijo que iba a grabar un “story” pero no sabía lo que iba a decir. Él dice “me casé con ella, la que no me hizo caso en “High School”.” Le dije en broma que me estaba tirando a mí, cuando en realidad él no hizo ningún tipo de “approach”. Pero no fue una discusión, le pedí que lo aclarara con otro vídeo. Nos estábamos riendo. La gente podía pensar que yo era la más interesada, como que ahora sí te hago caso y en “High School” no.”

¿Cómo describen estas primeras tres semanas de casados?

“Han sido perfectas, así las describimos. Los mejores días de mi vida, estamos bien contentos. Una felicidad que sobrepasa las palabras que pueda decir.”

0 of 5 Boda Boda Francisco Parés y Yazmet Pérez. (Suministrada) Boda Boda Francisco Parés y Yazmet Pérez. (Suministrada) Boda Boda Francisco Parés y Yazmet Pérez. (Suministrada) Boda Boda Francisco Parés y Yazmet Pérez. (Suministrada) Boda Boda Francisco Parés y Yazmet Pérez. (Suministrada)

¿Ya viven juntos? ¿O ya vivían juntos? ¿Qué tal la convivencia? ¿Era como la esperaban? ¿Cuál “queja” (si alguna) tienen uno del otro de esa convivencia hasta ahora?

“Vivimos juntos. La convivencia ha sido genial. Paco y yo parecemos como si nos hubiéramos criado juntos. Muchas costumbres y cosas similares. No hemos tenido ningún tipo de problema. Ha sido algo súper natural y fluido. Sé que eso es un tema con las parejas que comienzan relaciones y puede crear un tipo de roce pero en nuestro caso ha sido todo lo contrario. La convivencia ha sido una de las mejores cosas. Amo vivir con Paco y él ama vivir conmigo. Somos iguales en muchas cosas. No tengo queja ni él mía (creo) (se ríe). No me la ha verbalizado, él siempre me dice que le encanta vivir conmigo.”

¿Quieren tener hijos? ¿Lo han hablado? ¿Cuántos y cuándo los quieren tener?

“Esto es lo que Dios quiera y tenga para nosotros en un futuro. Lo hemos hablado. Si llegan hijos, genial, los recibiremos con mucho amor y cariño.”

¿Cómo describes a Francisco como futuro papá?

“Paco sería un excelente padre. Un mejor ejemplo para un hijo, con la honestidad, transparencia, respeto, la comunicación, el ser humano que es, caballero. Todas esas cosas sé que se transmitirían a los hijos. Paco sería un papá espectacular. Él es lo máximo.”

¿Qué es lo más que te vuelve loca de Francisco?

“No tengo una sola cosa pero es un hombre extraordinario, caballeroso, atento, detallista, amoroso, no deja de decirte lo linda que te ves, te hace sentir bien contigo misma, una persona que está ahí para apoyarte en los proyectos que quieras realizar, me aconseja muchísimo en cosas que quiera hacer a nivel personal o profesional. Me apoya y me ama incondicionalmente, me respeta. Existe una comunicación sin igual entre ambos. No puedo detallar una sola cosa que me vuelva loca, se complementan tantas cosas a la hora de hablar de él y lo que representa en mi vida. Es un ser humano extraordinario y también su familia, cómo compenetran su familia con la mía, eso para mí es increíble y bien bonito.”

¡Felicidades a los tortolitos! ¡Que viva el amor! El amor es extraño y descontrolado. Quisiera gritar desde la montaña más alta.

Gracias a la licenciada Yazmet Pérez por confiar en mí y abrir su corazón para esta columna.

Y ustedes, mis lectores, se enteraron #PrimeroConElNalgo