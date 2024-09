Cero tolerancia a la corrupción

Los actos de corrupción en nuestro país son un mal que ha socavado la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Durante la pasada década, muchos funcionarios electos les han faltado a la confianza de los electores, han sido señalados y acusados por actos de corrupción. El sistema que existe hoy para combatir la corrupción es obsoleto y propicia la impunidad. Esto no solo es inaceptable, es un asalto directo a la esperanza y al futuro de nuestra isla.

El dato más alarmante es que más del 80% de los casos de corrupción en Puerto Rico los han radicado las autoridades federales. Y de los que radica el FEI, ninguno ha resultado en una convicción.

Es por esto que en enero próximo, como gobernador, en conjunto con la legislatura popular, impulsaré un plan anticorrupción integral, diseñado para transformar de raíz el marco legal y operacional para combatir la corrupción pública. Transformaremos el andamiaje gubernamental actual y crearemos la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública. Esta nueva entidad sustituirá a la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Inspector General y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, consolidando así esfuerzos y eliminando las ineficiencias que han permitido que la corrupción persista.

Al mismo tiempo, propondremos un Código de Ética y Anticorrupción que unificará más de 20 leyes y reglamentos, creando un marco legal claro y contundente que no deje lugar a la interpretación o a la manipulación.

El contraste con la oferta del Partido Nuevo Progresista (PNP) no puede ser más claro. Jenniffer González presenta un equipo de pesadilla liderado por Johnny Méndez y Thomas Rivera Schatz, que representan lo peor de las pasadas administraciones de ese partido. Por el contrario, el PPD le ofrece al país una oferta renovada y comprometida con combatir y erradicar la corrupción, venga de donde venga.

En mi gobierno, la corrupción no tendrá cabida. El que falle a la confianza de nuestra gente, tendrá que enfrentar las consecuencias. Este no es solo un compromiso político, es un compromiso personal. Nuestro pueblo merece un gobierno en el que pueda confiar, un gobierno que trabaje para ellos, no contra ellos.