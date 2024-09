La lista de la compra

Otra semana más en ruta a la contienda electoral. Otra semana menos en el calendario para analizar las ideas de los candidatos a puestos electivos. Insisto en ello porque me niego a pensar que el voto, con todo el poder que confiere, sea para muchos un trámite sin importancia. Una suerte de concurso de simpatías en el que entra en juego de todo menos la sustancia.

A ver, hágase usted la pregunta. ¿Qué conozco de los candidatos por los que pienso votar? Porque, sea honesto, ¿en realidad sabe qué es lo que proponen sobre los temas que le importan? Me atrevería apostar a que en esta etapa del juego es muy poco lo que sabe de los candidatos a puestos electivos. Y en el caso de que sean incumbentes, también es poco lo que ha seguido sobre su desempeño y récord.

No hay excusa. La desinformación en estos tiempos de acceso a datos, es simplemente una decisión personal. Porque, sepa usted, gobernar no es el resultado de slogans y lemas de campaña. A estas alturas deberíamos saberlo. Para hacerlo con éxito parecería necesario elaborar un plan que atienda nuestros principales retos. Uno de ellos, indudablemente, es el económico. Aunque el Gobierno actual (y el anterior y el anterior y antes que ese) han afirmado tener un plan de desarrollo económico la práctica nos confirma que han mentido. Y si no, pregunte a los economistas que ya nos han dejado claro que tener un plan no es lo mismo a hacer una lista de compra. Es común escuchar a los candidatos y candidatas acumular deseos y presentar sus listados de “lo que es preciso” y lo que “tenemos que hacer”. Ya sabe. Es preciso “incentivar el capital” o “buscar dinero nuevo”. “Tenemos que aumentar la tasa de empleo” o debemos “hacer más fácil” el ejercicio de hacer negocios en la isla. Tenemos que hacer esto, bregar con aquello o impulsar lo otro. Solo que en medio de esa lista de la compra pocas veces se nos dice el “cómo”.

Puerto Rico enfrenta enormes retos en el ámbito económico. La Guerra fría hace mucho terminó, por lo que aquello de que éramos un tesoro preciado para evitar el avance del comunismo en el Caribe no es hoy uno de nuestros grandes atributos. Tampoco somos un gran mercado de manufactura diestra en los renglones en los que antes éramos atractivos. Los incentivos federales tipo 936 hace mucho terminaron. Tampoco hemos logrado hacer despegar la agricultura como industria que garantice nuestras propias necesidades, por lo que mucho menos afirmarse que lo que se produce permitiría un importante material de exportación. Encima de todo lo anterior, aquel plan para reducir el precio de hacer negocios por el alto costo de la energía en la isla evidentemente ha fracasado. Hoy ese costo es mucho más alto que cuando se discutía la necesidad de bajarlo.

A todo lo anterior sume le hecho que nuestra población envejece a pasos agigantados sin que se haya podido elaborarse una estrategia para aumentar la natalidad, incentivar los nacimientos y frenar el descenso poblacional que coloca enormes signos de interrogación sobre nuestra viabilidad como país. ¿Quién pagará las pensiones? ¿Quién pagará las famosas deudas que hoy se negocian en los tribunales? ¿Quién trabajará la reconstrucción del país o proveerá la mano de obra diestra?

Ahora pregúntese si alguno de los candidatos a puestos electivos ha producido las respuestas a esas preguntas. Y si no fuera el caso, ¿por qué votará por su favorito o favorita? ¿Por su simpatía? ¿Porque usted milita en su partido? ¿Sera eso suficiente? Desde esta esquina le animo a leer las propuestas que ya están colocadas en las páginas web de la mayor parte de los candidatos. Acompaño estas líneas con un par de enlaces para usar.

https://www.proyectodignidad.org/plataforma

https://www.patrianuevapr.com/propuestas-ciudadanas

https://www.jenniffer.com/plataforma/

https://jesusmanuelortiz.com/propuestas/

¡Lea las propuestas! Discútalas y cuestiónelas antes de entregar el poder de su voto. Hacer menos que eso sería, cuando menos, irresponsable.