El tiempo se agota

Es un hecho que la propia presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones ha confirmado: no todas las herramientas posibles están en orden para facilitar la inscripción de nuevos electores. El lunes en mi programa radial “Pega’os en la mañana” por Radio Isla 1320 conversé con Jessika Padilla quien reconoció que muchas de las Juntas de Inscripción Temporeras, habilitadas tras el cierre de múltiples Juntas de Inscripción Permanente (las famosas JPS) no están listas para recibir al público que busca activarse de cara a las elecciones de noviembre.

“Cuando la Comisión cerró las JIPS el equipo que estaba obsoleto pues evidentemente no lo reemplazan porque se cerró esa JIP. Y al abrir esas Juntas de Inscripción Temporera hemos tenido que comprar equipo nuevo porque la Comisión no tiene el equipo. Esta semana se supone que esté llegando el equipo nuevo para poder enviarlo a las juntas”, me admitió Padilla en la entrevista. Así que la conclusión es evidente. A pocos días del cierre del periodo de inscripción se suma un nuevo tropiezo al proceso que permitiría que más de 100 mil personas hoy inactivas puedan votar.

Según Padilla, a pesar de los cierres de las JIPS (cosa que no fue su decisión) y de la falta de equipo en las juntas provisionales, el elector no debería tener problemas para inscribirse. Y eso, en teoría, es cierto. Es decir: existen herramientas online para facilitar la inscripción o reactivación de electores. Sin embargo, esa alternativa deja fuera de la ecuación el hecho de que un grupo importante de los ciudadanos ven como primera alternativa el proceso presencial. En particular, adultos mayores que no están adecuadamente familiarizados con el proceso “en línea” ya bien sea por una resistencia generacional o por falta de campañas educativas. Sea cual sea el caso, nadie borra la realidad demográfica de este país envejecido. Envejecido y poco entusiasmado con la oferta electoral, a juzgar por los resultados de elecciones previas y el porcentaje cada vez más bajo con el que los gobernadores se hacen con el poder.

Si se quiere votar, ese escenario -que es el que toca- deja al elector potencial con un par de opciones. La primera, acudir a alguna de las Juntas de Inscripción Permanentes aun abiertas. La segunda, acudir a alguna de las juntas temporeras que ya cuenta con el equipo o aguardar a que este llegue en los próximos días. La tercera, recurrir al proceso “online”.

Sobre este último proceso, le animo a compartir la información con sus familiares o allegados interesados en el proceso electoral. Puede usted acceder al Sistema de Registro Electrónico de Electores (eRE) entrando a www.ere.ceepur.org.

Allí deberá abrir una cuenta, ingresar los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social, ingresar o su licencia de conducir o su pasaporte a manera de prueba de identidad, proveer evidencia de domicilio y una foto con un fondo blanco, según los requisitos que se explican en el portal. De igual manera, si su alternativa es realizar el proceso de manera presencial, puede llamar al 787-777-8682 extensión 2362 o entrar a www.ceepur.org/directorio.htm para encontrar la junta que le sea más conveniente

En el caso del proceso presencial, según se ha explicado, se requiere que usted acuda con una identificación vigente con foto expedida por el Gobierno, una factura de LUMA que pruebe su residencia y, además, proveer los últimos cuatro dígitos de su seguro social.

Indudablemente, votar es una decisión individual. Nadie puede obligarle. Pero, por lo mismo, nadie debe poder desanimarle si es su deseo participar del proceso. Ejercer ese derecho es una de tantas otras herramientas de los modelos democráticos. Si usted ya se ha decidido a hacerlo, no aguarde mucho más en dar el paso de inscribirse o reactivarse. Incluso, si aún no se decide, me atrevería a sugerirle que se active de todos modos. Es mejor tener las herramientas para ejercer ese derecho, que decidirse de manera tardía y quedarse sin votar. Tiene hasta el 21 de septiembre para su activación. El tiempo se agota.