LUMA, prepárense porque ¡se van!

El pasado lunes, envié una carta al presidente de LUMA, Juan Saca, donde le notifico que bajo mi gobierno, LUMA no tiene cabida. Nuestra gente no puede seguir pagando los platos rotos y la ineficiencia de una empresa incapaz de administrar el sistema eléctrico y que ofrece un servicio deficiente. El país es testigo de su negligencia desde su llegada a Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Las interrupciones del servicio han aumentado en un 18%, y la calidad de vida de nuestro pueblo ha empeorado. La empresa ha demostrado, con sus propias estadísticas, que no está cumpliendo con las necesidades de nuestra gente. Mientras tanto, el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal permanecen inertes, dejando que LUMA continúe con su ineptitud sin consecuencias.

Por eso, vamos a impugnar el contrato, exigiremos sanciones y tomaremos acciones legales para reclamar daños por negligencia.

Durante las pasadas semanas, he estado divulgando mi plan para la cancelación del contrato y garantizar un servicio confiable a nuestra gente. Esto no es un compromiso en el aire, lo haré cumplir porque el país no aguanta más, nuestros viejos no aguantan más, los empresarios no aguantan más. ¡Merecemos algo mejor!

Mientras yo estoy de frente presentando un plan claro y viable para sustituir a LUMA, la comisionada residente Jenniffer González se muestra ambivalente una vez más. Ahora, el cuento es que renegociará el contrato, pero hace unos días, acusó a LUMA de fraude, afirmando que manipulan datos de querellas, pero increíblemente, insiste en no cancelar el contrato. Este es un claro ejemplo de su falta de coherencia y compromiso con el pueblo. ¿Cómo puede un líder acusar a una empresa de fraude y, al mismo tiempo, sostener que no actuará para ponerle fin a su gestión en Puerto Rico?

El pueblo necesita un gobierno que ponga sus intereses por encima de todo. Mi propuesta, detallada en lumaseva.com, es el único plan concreto para sacar a LUMA y devolver el control de nuestro sistema energético al pueblo, eliminando la privatización atropellada que ha caracterizado al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La consigna es clara, con Jenniffer González y el PNP, LUMA se queda. Conmigo, LUMA se va.