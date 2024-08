Hace unas semanas trascendió lo que, a mi juicio, es otro ejemplo de la doble narrativa o la doble cara del bipartidismo independentista.

Por las redes sociales circuló un video en el que la licenciada María de Lourdes Guzmán, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), aparece realizando unas expresiones en la estación Radio Isla 1320 AM sobre los alquileres a corto plazo, como Airbnb, y lo que, a juicio de ella, ha traído unos problemas sociales en la isla.

“El asunto de los alquileres a corto plazo está creando mucha polémica, mucha controversia, el mal social del desplazamiento, el mal social de la pérdida de un techo, para muchas personas, la especulación con las propiedades... eso también altera el valor del mercado de alquiler...”, expuso.

No obstante, en el mismo video aparece que ella tiene, precisamente en la plataforma Airbnb, un apartamento de alquiler a corto plazo a razón de $120 por noche. ¿Por qué hay un doble discurso?

Como ella, miles de puertorriqueños tienen segundas propiedades que no viven, que utilizan para alquilar o para vacacionar. Muchos quizás estaban a punto de perderlas y la demanda por estos alquileres a corto plazo los salvó de perderlas.

Yo desconozco cuál fue la razón de la licenciada Guzmán para decidir CAPITALIZAR su propiedad aprovechando, como otros miles de puertorriqueños, “el asunto de los alquileres a corto plazo”, que denuncia crea desplazamiento, pérdidas de techos para los ciudadanos, especulación y alteración del valor. Sin embargo, derecho tienen los demás a hacer con sus propiedades lo que entiendan, como lo tiene y lo hace ella.

Al publicar el video de la licenciada Guzmán, escribió en Facebook que yo era un “seudo periodista”, que distorsionaba la información para desprestigiar al MVC, que era un anti-ético, que quiero hacerle daño, que su apartamento lo adquirió hace 16 años, que el Airbnb no le deja ganancias, que paga sus contribuciones, etc.

En lo que expuse, no indiqué que ella cometía alguna ilegalidad, simplemente que había criticado los alquileres a corto plazo, mientras tenía uno. Son hechos, punto. No tuve que recurrir al insulto, algo que disfrutan algunos miembros del MVC, donde parecieran hacer una prueba de insolencia a algunos para ingresar con altos honores y como muestra de lealtad.

Como le indiqué en redes a la licenciada Guzmán, nadie tiene que desprestigiar al MVC; algunos de sus miembros y su liderato lo hacen solitos, sin mucho esfuerzo maltratando a sus propios militantes y actuando de manera déspota, como hacen en las dictaduras.

En mi respuesta, aproveché para preguntarle a la licenciada Guzmán si la propiedad donde ubica su apartamento, o sea el edificio, estaba en la zona marítimo terrestre (ZMT). Esto porque en las fotos de su propiedad publicadas en la plataforma, se ve que la estructura del edificio prácticamente está en contacto con las olas o muy cerca de ellas. Ahí volvió con la diatriba llamándome ignorante, argumentando que desconozco la diferencia entre ZMT y erosión costera. Recuerde que, para este sector de izquierda, ellos son los intelectuales, y los que no piensen como ellos, pues son unos plebeyos incultos. No obstante, no contestó si el edificio estaba o no en la ZMT. Recurrir al insulto y no responder con un “sí” o un “no”, hace evidente, desde mi perspectiva, que la respuesta es que sí está en la ZMT, pero no quiere admitirlo.

El argumento en el caso de Sol y Playa de Rincón, licenciada Guzmán, ustedes planteaban que no importaba fuera por la erosión costera, el muro estaba en la ZMT. ¿Está aplicando una vara distinta en el edificio donde está su propiedad y va a decir que no es ZMT porque se trata de erosión costera?

Usted no es distinta ni superior a los demás, aunque pueda autopercibirse que sí. Todos tienen el derecho a hacer de su propiedad un alquiler a corto plazo, a cobrar $120 la noche, más o menos, e incluso a comprar propiedades para invertir. El efecto en la valorización de una propiedad por el alquiler a corto plazo es el mismo en Rincón, en Palmas del Mar con Mariana Nogales, así como en el edificio donde está su apartamento y en la comunidad donde ubica. Le guste o no, con su Airbnb, provoca lo mismo que critica en otras áreas. Si una persona vende su propiedad a quien desee por la cantidad de dinero que desee, nadie la desplaza, se desplaza ella misma a cambio de lo que entiende justo. Le pregunto, ¿se sacrificaría usted por una familia sin techo vendiéndole ese apartamento a precio accesible, aunque pierda dinero, o vendería como cualquier otro, por la mejor oferta y que más dinero le deje? Creo todos sabemos la respuesta.

Si tener doble cara en el bipartidismo rojo y azul es ser hipócrita, lo mismo hay que aplicar al nuevo bipartidismo independentista. Son iguales.