¿LUMA los tiene en el bolsillo?

Hace unas semanas fue el candidato de la alianza independentista entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), licenciado Juan Dalmau, quien “tragaba agua” con el tema de Venezuela y lo que ya es evidente: el robo de las elecciones por parte de Nicolás Maduro y el ultraje de este dictador a la voluntad del pueblo. Esta semana el buche amargo lo pasa la comisionada residente y candidata a la gobernación, Jenniffer González.

La líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) lleva semanas sin participar en foros, dar entrevistas a los medios y con comparecencias muy limitadas. La semana pasada, la isla sufrió los efectos de la tormenta Ernesto. Como era de esperarse, cientos de miles de afectados se quedaron sin energía. En cinco días, con miles de puertorriqueños pasando “las de Caín”, todos los candidatos a la gobernación hicieron denuncias contra LUMA Energy y expresaron solidaridad con los afectados por falta de energía, menos González.

Apuntaron los analistas a que esta tiene una ventaja holgada sobre los demás aspirantes “y el librito dice…” que, en esas circunstancias, el candidato o candidata no sale a los medios a exponerse y correr el riesgo de dar un resbalón. Totalmente entendible en el espectro de las campañas políticas. Sin embargo, las circunstancias de los pasados días, a mi juicio, ameritaba alguna salida de González porque miles de puertorriqueños no la estaban pasando bien con la ausencia de energía. La candidata estaba entre dos situaciones: 1. Salir y abordar el tema por los miles que no tenían luz; y 2. Responder a la estrategia política de no exponerse para no dar un resbalón. La número 2 tuvo mayor peso.

¿Salió Jennifer González los primeros cinco días de la controversia por la falta de energía y la situación con LUMA? No. ¿Qué pudo haber provocado que de pronto saliera motu proprio, al sexto día, a hablar de LUMA y de crear un “zar de energía” para fiscalizar?

El día antes trascendió un contrato de hasta $225,000 por seis meses en el Departamento de Educación (DE) para el director de finanzas de Jenniffer González, licenciado Oriol Campos. Parte de las responsabilidades en el contrato es participar del proceso de subastas del DE. No conozco a Campos, salvo un saludo uno que otra vez y una que otra comunicación para coordinar alguna entrevista. No obstante, las referencias que me han dado es que una persona seria, honesta y capacitada. No tengo porque dudarlo. Ahora bien, más allá de lo que nos puedan decir de él, en política hay que cuidarse hasta de la apariencia.

El que un director de finanzas de una campaña política para la gobernación tenga un rol participativo en las subastas millonarias que esa agencia de gobierno otorga, y que suelen ser de millones de dólares, sí, puede dar la apariencia de que la campaña tiene influencia en los contratos que se brindan y que pueda haber un compromiso de que de ese contrato pudiera ir una parte a la campaña política. No estoy diciendo que eso fue así o que fue la intención, sino que puede ser la apariencia, y, en un país desconfiado por el tema de la corrupción, ese tema de este contrato sería una bomba de tiempo que le puede explotar en la cara a la campaña. Se presta para que los electores piensen que si el “guisometro” se activó sin haber ganado, después del 2 de enero la jauja no va a tener control.

¿Cómo desactivar la bomba? Muy fácil, poniéndonos a los medios y a la opinión pública a mirar para otro lado: LUMA. La comisionada buscó un espacio para decir que va a mantener el contrato de LUMA, cuando antes de las primarias había dicho que lo cancelaría de ganar la gobernación.

Luego de prevalecer sobre Pedro Pierluisi, argumentando contra este por defender la estadía de la empresa canadiense, Jenniffer González terminó asumiendo la postura del gobernador y hasta repitiendo el argumento de este en el sentido de que los contratos hay que honrarlos. Eso sí, dice Jenniffer González que va a fiscalizar a LUMA. ¿Cómo creer que fiscalizará si es la misma palabra que empeñó cuando dijo que cancelaría el contrato y ahora que no?

Finalmente, anunció la creación de un “zar de energía” para fiscalizar a LUMA. ¿No es lo que se supone que haga el Negociado de Energía? En Puerto Rico se pretende cambiar haciendo lo mismo. Creamos el “zar de la droga” y pasó nada, se creó un departamento sombrilla de Corrección y no hubo cambio, se creó el Departamento de Seguridad Pública y no se ha avanzado. Esto es más de lo mismo, que no ha provocado cambios.

Salir a hablar de LUMA de la nada, y haciendo propuestas al pueblo por teléfono, en mi apreciación, confirma que fue una salida apresurada, urgente, luego de que trascendiera el contrato de Educación, para mover nuestro rostro, nuestra mirada y enfoque a algo que distrajera la atención del incendio en lo que le echaban agua.

Sin embargo, nos llevaron, sin querer, a algo que para mí es peor. Tras cambiar de postura y expresar que LUMA se queda en Puerto Rico bajo su gobernación, trascendió que su cambio surgió, cronológicamente hablando, después de que ejecutivos de la principal empresa consultora de LUMA en temas de fondos federales, Innovative Emergency Management, Inc., le montaran una recaudación de fondos a González en la capital federal. Recuerden que la reconstrucción del sistema energético depende de fondos federales y la cancelación del contrato de LUMA podría afectar a esa firma de consultoría que hoy le recoge dinero a la campaña de Jenniffer González.

¿Creen que de verdad habrá cambios en el próximo cuatrienio?