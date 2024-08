Las pausas necesarias

Estos días son distintos para mí. Pongo pausa a las primeras preguntas y a los rounds mañaneros y aquí en Metro explico por qué.

PUBLICIDAD

Ayer salí con mi familia al noreste de los Estados Unidos para llevar a nuestro primogénito a la universidad donde estará por los próximos años. Es una transición difícil pero gratificante. Nuestro Rafael Antonio completó exitosamente sus 12 años en la escuela para ahora continuar sus estudios postsecundarios y continuar logrando sus sueños ya de cara a una vida profesional adulta.

Nosotros celebramos este gran paso con él. Priscilla, Lena Priscilla y yo nos sentimos más que orgullosos de Rafael Antonio por lanzarse a buscar sus objetivos de vida fuera del hogar que ha tenido por los pasados 17, ya mañana 18, años.

Era necesario el detente en las labores que ocupan tanto tiempo y energía. Acompañarlo es parte de la celebración de la nueva etapa en su vida. Los padres, familiares o tutores debemos estar siempre ahí.

No comprendo como algunos padres o encargados de nuestros niños y niñas pueden enajenarse completamente del desarrollo de sus pequeños. Cuando en ocasiones escucho a los oficiales del Departamento de Educación suplicándole a los padres y tutores que vayan a la escuela a conocer los maestros de sus hijos o para que vean las notas, me escandalizo. ¿Cómo es posible que alguien se aísle de esos bellos acontecimientos? Yo no fui perfecto pero me he gozado cada etapa de su vida.

Hoy lloramos porque se nos va el grandulón de la casa. Pero celebramos que llegó a este momento con esperanza y mirando con ilusión al futuro.

En el aeropuerto ayer nos encontramos otras familias en las mismas.

Los dejo con el llamado de que participen en todo. No participar y echarle la culpa a otro o al sistema, es una tragedia.

Sigo acá y retomamos las conversaciones sobre la cotidianidad de nuestro país. ¿Qué creen?