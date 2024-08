Genealogía del Colonialismo Indirecto

Para comprender la realidad del colonialismo en Puerto Rico, es importante conocer las variedades mundiales del colonialismo desde 1492. El colonialismo directo trataba de construir naciones emulando el proceso de construcción de naciones europeas: la idea era hacer unos colonizados aceptables para ser miembros de la nación colonizadora. Luego en el siglo 19 surgió un nuevo modelo de colonialismo: el método de la gobernanza y dominación indirecta y su modalidad más pertinente para Puerto Rico es el colonialismo indirecto territorial. Bajo el colonialismo indirecto, la gobernanza de la colonia se gestiona a través de unas élites y una autoridad locales. Esta autoridad local genera la falsa impresión que los colonizados se gobiernan a sí mismos, pero en realidad es simplemente una autoridad local tutelada y dominada por el gobierno central de la autoridad imperial. En el caso de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado es esa autoridad local gestionada por unos partidos cártel y unas pequeñas élites nativas, pero en realidad el ELA es meramente una fachada y el poder real dominante que sobrevuela al ELA es el poder central del gobierno federal estadounidense. O sea, el colonialismo indirecto aquí requiere la existencia del ELA: literalmente esta estrategia de dominación requiere que se establezca el espejismo de un gobierno local pantalla que actúe como proyector de la ilusión de autogobierno mientras que el poder real totalizador se encuentra en la autoridad central.

Además, el fundamento del colonialismo indirecto es que el énfasis ya no está en el lenguaje de la exclusión tajante (civilizado vs. no civilizado): ahora se utiliza el lenguaje de la diferencia cultural. El colonialismo indirecto funciona a través de la imposición de una nueva subjetividad colonial: la autoridad central define y re-define a los colonizados, y gobierna de esta forma. Busca la creación de nuevas subjetividades para toda la población de la colonia. Estas nuevas subjetividades incluyen la re-definición de las identidades de la población sujeta al sistema colonial. Muchos están pasando de una identificación irreflexiva como “puertorriqueños” a identificarse como “latinos” o “hispanos”: estas son categorías de etnicidad racializada importadas de EE.UU. Este método indirecto busca crear minorías permanentes, supervisadas y controladas indirectamente por la potencia colonizadora.

El método del colonialismo indirecto tiene una genealogía que abarca muchos siglos. Una versión del colonialismo indirecto fue utilizada por el imperio romano, de ahí saltó al imperio británico que lo imitó. Finalmente de ahí pasó a las prácticas de dominación y colonialismo de EE.UU. que lo perfeccionó en dos fases: su implementación para dominar a las primeras naciones de Norte América y luego su implementación en Puerto Rico. Empecemos por Roma: en la parte occidental de su imperio Roma establecía “municipia” mientras que en la parte oriental establecía “coloniae.” Roma gobernaba las colonias del este en alianza con élites locales con una forma primitiva de colonialismo indirecto y con ciudadanía romana selectiva y diferenciada. Roma promovía la idea de “humanitas”, y se veía a sí misma como custodio del progreso histórico, parecida a la ideología de la “misión civilizadora” de los imperios europeos modernos. De ahí pasó al imperio británico que se veían a sí mismos como los herederos modernos del Imperio romano: Henry Maine y Lord Lugard ayudaron a propulsar la práctica británica del colonialismo indirecto. Lugard fue el gran pionero de esta práctica en África y la perfeccionó en el norte de Nigeria.

Entonces, más recientemente, desde la segunda mitad del siglo 19, Estados Unidos fue el propulsor moderno de este método: con la inauguración en 1850 en California del sistema de reservaciones para las naciones originarias de Norte América, y luego perfeccionado por Ulysses S. Grant. El gran proyecto colonial de gobernanza indirecta de Estados Unidos comenzó desde los primeros contactos entre europeos y las primeras naciones de las Américas. Como escribió Hegel en 1820, al ser colonos de asentamiento, los europeos en Norte América buscaban expandir su territorio y eso llevó a la eliminación física de millones de nativos. Con la creación de la “reservación indígena” después de los 1850s, los primeros pobladores de Norte América se convirtieron en “naciones dependientes domésticas” agrupadas en territorios que son colonias internas, hasta nuestros días. La mayoría permanente en EE.UU. ha sometido a las primeras naciones de Norte América a un régimen colonial y las ha convertido en minorías permanentes.

El segundo gran experimento en gobernanza colonial indirecta territorial en el caso de EE.UU. es Puerto Rico. Desde la llegada de EE.UU. hasta los 1940s se estableció aquí la dominación colonial directa. Luego de una transición, en 1952 con el ELA se estableció aquí el método del colonialismo indirecto territorial, hasta el presente.