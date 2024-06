A punto de perder su casa el comentarista deportivo Johnny Flores, quien padece de demencia

“Es sufrir un duelo de una persona que todavía está viva”.

Desgarrador. Así describe en exclusiva para #PrimeroConElNalgo Marta Flores “Martita”, única hija y tutora legal del querido comentarista deportivo mayagüezano Johnny Flores, de 75 años, la difícil situación que vive en estos momentos. Su amado padre, miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, está a punto de perder lo único que le queda material, su casa, la única casa que conoce Martita, donde nació y se crió en la Sultana del Oeste. No tan solo le rompe el corazón ver cómo la demencia que padece su padre va avanzando rápidamente, tener que lidiar con esta situación, la tiene sumamente desesperada. En detalle, Marta, quien vive en los Estados Unidos y trabaja como ejecutiva en Salesforce Innovations a cargo del equipo de Europa y América, explica lo que está sucediendo.

Marta, ¿cómo ha seguido tu papá Johnny? ¿Cómo está hoy?

-“Papi está bien, dentro de su condición. Está muy bien cuidado y en excelentes manos. Encontrar el hogar donde él vive, Hogar de Ancianos Casa Retiro en Mayagüez, fue una bendición increíble. Ese lugar, su dueño y todo el equipo, son gente maravillosa. ¿Me puedes creer que el dueño me lleva a papi a los juegos del baloncesto, BSN? Eso no lo hace todo el mundo.”

Nos enteramos que, a pesar de su enfermedad que va avanzando, está a punto de perder su casa. ¿Esto es cierto? ¿Qué pasó?

-“Desde antes de la recaída de salud de papi, yo me estaba haciendo cargo de sus finanzas. Él y yo habíamos llegado a un acuerdo para yo facturarle a sus clientes y ayudarlo en sus pagos diarios. Ahí me entero que papi tenía atrasos en los pagos de la casa y llego a un acuerdo con el banco. Luego llega abril 2023 y papi sufre el quebranto de salud. Hago un viaje específicamente para ir al Banco Oriental Bank ya que todo tiene que ser en persona, aún cuado no vivas en la isla, y explicar todo lo sucedido. Les entrego todos los documentos legales, mis identificaciones, números de teléfono, etcétera. En fin, todo lo necesario para que ellos estuviesen informados y me mantuviesen comunicada. Todo aparenta estar bien, continúo pagando la hipoteca de manera automática. Un día me llaman del Departamento de la Familia para indicarme que el banco les había hecho un alerta de robo de mi parte hacia mi papá. Yo no lo podía creer. Si yo soy quien pago sus cuidados, ¿cómo le estoy robando? Detuvieron los pagos de la casa sin notificarme. Seis meses luego me entero que habían ejecutado la casa. Resulta que la cartera la tiene el Banco Popular y enviaba toda la documentación a casa de mi papá, la cual nadie vive. Nunca me llamaron, nunca me escribieron, nada. Llevo 6 meses batallando con abogados, dispuesta a pagar la hipoteca, pidieron una resolución. El banco y el bufete el cual contrataron se han dedicado a cobrarme en gastos legales el sobre de lo que debe la casa. Para ellos es mejor ponerla en subasta, sacarle dinero y dejar a mi papá sin nada. Se debían menos de $8,000 de la casa pero claro está, tasa mucho más. Esa casa es la única casa que yo conozco. Allí papi me crió y ayudó muchos jugadores de baloncesto. Allí papi hacía las reuniones con sus discípulos. Es lo único que él tiene material.”

Sé que estás muy ocupada viviendo fuera de la isla. ¿Cuán duro es estar lejos de tu querido padre, no tan solo mientras enfrenta esta terrible enfermedad, sino también sabiendo que es posible que pierda la casa donde tú naciste y te criaste?

-“No hay palabras. Es una lucha interna a diario. Es sufrir un duelo de una persona que todavía está viva. Todos los días pienso que le he fallado como hija, que no hago lo suficiente.”

¿Qué estás dispuesta a hacer al respecto? ¿Cuál es el próximo paso?

-“Hay muchas veces que quiero tirar la toalla. Siento que no puedo más pero si algo papi me decía constantemente era “no te quites, eres un caballa”. Eso haré. Quiero aprovechar y decirle al CEO del Banco Popular, el Sr. Ignacio Álvarez, que su banco está operando de manera ineficaz e incompetente.”

¿Qué mensaje deseas darle a tu papá, desde lo más profundo de tu corazón, por motivo del Día de los Padres?

-“Papi, cuánto daría para que pudieses ver a tu nieta correr caballos. Te sentirías tan orgulloso. Si pudieses ver lo mucho que tu nieto se parece a ti. Trato de dar lo máximo en todos los aspectos pensando que te sentirías orgulloso. Para mí es bien difícil estar lejos pero nunca olvides cuánto te amo. Gracias por creer en mí y enseñarme tanto. ¡Papi, eres grande!”

Gracias Marta por la confianza de siempre. Bendiciones siempre para ti y tu papá. Seguimos orando por la salud de la leyenda del deporte, Johnny Flores Monge.

