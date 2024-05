Listo para ganar

En la primaria de este próximo 2 de junio, los populares tendremos la oportunidad de escoger el equipo que liderará el camino de nuestra Institución para ganar la elección de noviembre.

Mi camino nunca ha sido fácil. Para esta encomienda me he presentado ante el pueblo popular tal y como soy. Trabajador incansable, compromiso firme con la institución y el país, capacidad de unificar y adelantar agendas colectivas y sensible a las dificultades que vivimos los puertorriqueños a diario.

Ese trabajo hoy se ve en el PPD. Tal y como me comprometí con los populares, trabajé intensamente y nuestro partido está en posición de ganar. Pero esa victoria tiene que tener una clara misión; gobernar para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Para lograr esa meta necesitamos confeccionar este próximo domingo 2 de junio una papeleta fuerte y enfocada.

Se trata de que nuestra papeleta represente los postulados de Pan, Tierra y Libertad, que tanto atesoramos y defendemos. Por eso la agenda programática que comencé a proponer va dirigida a atender las necesidades más básicas del pueblo, no a alimentar al propio gobierno o a quienes buscan beneficiarse de él.

Se trata de venir a defender a la gente, no a meramente administrar sus problemas. Puerto Rico necesita un equipo de funcionarios sensibles, capaces de conectar con nuestra gente y comprometidos con servicios eficientes, desarrollo económico, calles seguras, educación de primera y servicios de salud para nuestra gente cuando más los necesiten.

Popular, este próximo domingo se elige un equipo. Soy el candidato con la trayectoria en gobierno, las destrezas políticas y la historia de vida necesarias para dirigir ese equipo y darle una victoria a Puerto Rico y al PPD en noviembre. El próximo domingo, se escogerán todos y cada uno de los candidatos que representarán con orgullo al PPD para encaminar el futuro de nuestro país.

A todo nuestro liderato de base, esos que hacen de este partido uno fuerte y comprometido con su pueblo, ahora nos toca movilizar a nuestra gente y salir a votar. ¡Vamos con fuerza a esta elección!

¡Tu conoces mi historia de trabajo, este 2 de junio dame nuevamente tu confianza!