Yadier Molina regresa con su esposa tras separación. “El amor de Dios es grande”

Cambiando el tema, esta nueva columna es otro tema, obviamente.

Siempre con exclusivas, como publico 2 veces al mes en Metro y ustedes siempre se enteran #PrimeroConElNalgo.

Hace exactamente un año, el 1ro de mayo de 2023, publiqué aquí que el expelotero de Grandes Ligas, futuro Hall Of Fame y dirigente de los Vaqueros de Bayamón en el BSN, Yadier “Marciano” Molina, quien ostenta récord mundial de meterse más semillitas en la boca dirigiendo un juego, estaba separado de su esposa y madre de sus 3 hijos, Wanda Torres, luego de 17 lindos años de matrimonio. Info que pude confirmar 100%. En ese momento mi fuente me indicó que estaban viviendo un momento crítico en la relación y tratando de resolver todo por sus hijos.

Pero corillo, siempre les he dicho que ¿el amor es qué? extraño y descontrolado. Y que quisiera gritar desde la montaña más alta. Pues les tengo una buena noticia, pa que vean que no soy tan mala leche ná. Según pude confirmar también, ¡Yadi y su esposa volvieron! ¡Que caiga el confeti!

“El amor de Dios es grande”, me aseguró la misma fuente que me confirmó la separación el año pasado. Otra fuente (les juro no es la de Plaza ni Alexandra), me choteó, digo…me informó que ambos estaban viviendo por separado pero luego de compartir juntos en varias actividades de los hijos y de la familia, todo cambió para bien y se fueron arreglando las cosas y las diferencias fueron sanando. Yadier compró una residencia en Caguas (recuerden que ya no tiene la mansión de Dorado que le vendió en $15.7 milloncitos al “gallito boricua” e influencer Jake Paul) y también compró una finca, donde han pasado muchos bonitos momentos en familia. Hace dos semanas se conoció que Yadier decidió no dirigir este año a los campeones Criollos de Caguas en el béisbol invernal boricua, luego de su primera campaña como mánager en la isla. En ese momento se informó que Yadi decidió cogerse un “break” ya que luego de retirarse de las Grandes Ligas se fue rápido a dirigir a la Liga de Venezuela, luego en el Clásico Mundial a dirigir a Pe Erre y luego a los Criollos. Y añádele a eso su trabajo como dueño de los Vaqueros de Bayamón en el baloncesto local, franquicia con más campeonatos (16), de los cuales 2 fueron a manos de Yadi en sus primeros 4 años al mando. No tengo la menor duda de que ese descanso de Yadi es pa tener más tiempo libre para estar con su esposa, hijos y familia. Mis respetos por esa decisión. La familia siempre será lo más importante y ya bastante lo tuvieron lejos mientras jugaba en las Mayores todos esos años. Ahora retirado supongo querrá aprovechar cada segundo libre con ellos.

Me llamó la atención, confirmando una vez más lo que me dijeron mis fuentes, cuando al comienzo de esta temporada del BSN, en un post de la cuenta de Instagram de los Vaqueros (@vaquerosbsn) publicaron unas fotos donde sale su esposa Wanda junto a otras “esposas de los apoderados” del equipo (así las describían en la publicación), celebrando una actividad (organizada por ellas) de bienvenida para las parejas de los jugadores y para el staff femenino de la organización. Me alegró mucho ver ese post y que hayan regresado y arreglado todo.

Como bien dijo mi fuente, el amor de Dios es grande. Dios todo lo puede. Los felicito por darse esta nueva oportunidad. Me imagino la felicidad de sus hijos y del resto de la familia con este “comeback”. Que para bien sea.

