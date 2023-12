¿Es Biden el problema?

La posición del presidente Joe Biden en las encuestas más recientes es preocupante, genera pánico entre muchos demócratas y una serie de teorías sobre lo que está mal. Es demasiado conservador, dicen los progresistas; demasiado liberal, según los centristas. Y, por supuesto, casi todo el mundo menciona su edad. Pero ¿qué pasa si todo eso pasa por alto la historia real? ¿Qué pasa si el principal problema que enfrenta Biden no es realmente Biden?

El Presidente tiene 81 años. No hay duda de que eso es un problema político. Pero si la edad fuera el único factor que influye en la posición electoral, ¿qué explicaría la posición del primer ministro canadiense Justin Trudeau, de 51 años? Su índice de aprobación actual de 31 % hace que el 38 % de Biden parezca casi positivo.

Se podría argumentar que Trudeau es un caso especial: recientemente comenzó su noveno año en el cargo y es posible que haya agotado su aceptación entre el electorado canadiense. Pero si es así, ¿qué se puede decir sobre el primer ministro británico, Rishi Sunak? Lleva apenas un año en el cargo y solo el 21 % de los británicos están satisfechos con el trabajo que está haciendo. El opositor Partido Laborista lidera a los conservadores de Sunak con un 41 % vs 24 % en una mirada hipotética a las próximas elecciones británicas, que Sunak debe convocar para enero de 2025.

Podríamos continuar con ejemplos adicionales, pero a estas alturas el punto debe quedar claro: en todo el mundo, los líderes de las naciones desarrolladas están luchando contra bajos índices de aprobación. Para cada uno hay factores individuales que a menudo se citan para explicar sus problemas: edad, mandato prolongado, desacuerdos sobre políticas internas, etc. Todos esos factores son reales y tienen un impacto, pero si damos un par de pasos hacia atrás y observamos el patrón general, es difícil no concluir que algo más grande está en juego.

Un patrón similar surge si observamos los índices de aprobación de los presidentes durante los últimos 70 años. Comenzando con el presidente Eisenhower y pasando por el presidente George H.W. Bush, los líderes estadounidenses durante 40 años pasaron la mayor parte de su mandato con índices de aprobación superiores al 50 %. Los períodos en los que los presidentes cayeron por debajo del 50 % correspondieron a importantes traumas nacionales: la escalada de la guerra de Vietnam en los últimos años del mandato del presidente Johnson, el escándalo Watergate para el presidente Nixon y la crisis de los rehenes en Irán para el presidente Carter.

Los últimos 20 años (desde la reelección del presidente George W. Bush en 2004) reflejan una realidad distinta: excepto por períodos breves, incluidas las lunas de miel al comienzo de sus mandatos, ninguno de los presidentes desde entonces ha superado el 50 % de aprobación durante un tiempo sostenido. El presidente Trump nunca obtuvo la aprobación mayoritaria en sus cuatro años en el cargo; Biden estuvo por encima del 50 % durante sus primeros meses, pero pronto cayó por debajo.

Al igual que en la comparación internacional, se pueden identificar razones individuales por las que cada presidente no ha logrado obtener el apoyo mayoritario, pero el patrón persistente sugiere una explicación más amplia. La posible explicación no es un secreto: presidentes como Eisenhower disfrutaron de la aprobación mayoritaria durante un período de crecimiento económico sostenido y ampliamente compartido que elevó los niveles de vida de la mayoría de los estadounidenses. No mucho después de que ese crecimiento persistente diera paso al estancamiento de los ingresos y al aumento de la desigualdad, los índices de aprobación que reflejaban aprobación por la mayoría del electorado se convirtieron en cosa del pasado.

Esos factores contribuyeron a una fuerte caída en la creencia de que los líderes políticos velan por los intereses de los ciudadanos promedio. La confianza en el gobierno ha caído en Estados Unidos a medida que aumentó la proporción de estadounidenses que piensan que el país va por el camino equivocado y las líneas partidistas se han endurecido. Todo eso conduce a una menor aprobación del trabajo de los presidentes. A esto se suma el impacto continuo de la pandemia de COVID-19. Como escribí recientemente, muchos estadounidenses han tratado de dejar atrás la pandemia y han dejado de hablar de ella, pero el trauma que causó en todo el mundo no desaparecerá tan fácilmente. Seguimos siendo una sociedad en recuperación.

El hecho de que Biden comparta su impopularidad con otros líderes no hace que sus dificultades sean menos reales. Sin embargo, la comparación con otros debería hacer que la gente sea un poco más escéptica ante la creencia de que a algún otro demócrata le iría significativamente mejor. Si la realidad subyacente en todos estos países es que los votantes descontentos castigan al partido que está en el poder, entonces reemplazar a Biden con otra cara no necesariamente resolverá nada.

No obstante, Biden enfrenta serias dificultades, como lo muestran las cifras de una nueva encuesta realizada por el Pew Research Center. En la encuesta solo un tercio de los estadounidenses aprobó el desempeño laboral de Biden y el 64 % lo desaprobó. Su posición ha caído significativamente desde principios de año, especialmente entre los electores demócratas, la aprobación de Biden dentro de su partido ha caído del 73 % a fines del año pasado a solo el 61 % ahora.

La inquietud en la izquierda (sobre la guerra entre Israel y Hamas, en particular) ha recibido mucha atención, pero las cifras de la encuesta sugieren que esa no es la principal fuente de los problemas de Biden. Entre los demócratas que se describen a sí mismos como liberales, el 66 % aprueba su desempeño; el 57 % de quienes se identifican como moderados o conservadores lo hace.

El expresidente Obama pasó por una disminución similar, aunque menos profunda, del apoyo entre sus coreligionarios demócratas en este momento de su presidencia. Logró unir a los demócratas, en parte presentando a su oponente republicano, Mitt Romney, como un plutócrata que no simpatiza con los problemas de los estadounidenses comunes y corrientes.

Los asesores de la Casa Blanca no han ocultado su plan para intentar hacer lo mismo enfocando sus mensajes a los votantes en los defectos de Trump, y el expresidente tiene una habilidad especial para recordarles a los votantes lo que no les gusta de él. Una vez que esté más consistentemente en el centro de atención, es probable que eso marque la diferencia. Pero Biden y sus aliados no deberían contar con el poder de la incumbencia en sí mismo para lograr una victoria: en estos días, ya no está claro que sea siquiera una ventaja.