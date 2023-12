El voto de la juventud y el 2024

La creciente participación entre los votantes jóvenes ha generado repetidas victorias demócratas durante los últimos cinco años. El apoyo entre los votantes jóvenes impulsó a los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes a alcanzar la mayoría en el 2018, dieron al presidente Joe Biden su ventaja ganadora en el 2020 e impulsaron los avances demócratas en estados muy disputados en el 2022.

Ahora, mientras muchos demócratas temen que su racha ganadora entre los votantes jóvenes esté a punto de terminar, una nueva e importante encuesta entre jóvenes estadounidenses proporciona una imagen detallada de sus opiniones. Aunque los resultados todavía ofrecen múltiples advertencias para el partido, son menos nefastos para los demócratas que otras encuestas recientes.

Según los pronósticos de la más reciente encuesta bianual entre jóvenes realizada por el Instituto de Política de Harvard, con toda probabilidad se verá una reducción en los niveles de participación electoral, pero son los republicanos y los independientes, no los demócratas, quienes tienen más probabilidades de expresar dudas sobre su participación. Y aunque muchos jóvenes estadounidenses están desencantados con Biden, no hay señales de una migración de votantes hacia el expresidente Donald Trump. En cambio, los candidatos independientes, incluido Robert F. Kennedy Jr., atraen niveles inusualmente altos de apoyo.

Los votantes jóvenes son un grupo en constante cambio. Cada año, alrededor de cuatro millones de estadounidenses cumplen 18 años y son elegibles para votar. La data demuestra que los estadounidenses que alcanzaron la edad para votar durante el mandato de Trump estaban más propensos a votar en su contra, lo que contribuyó en gran medida a esos grandes aumentos demócratas en el 2018 y 2020.

Pero aquellos que han alcanzado la mayoría de edad recientemente parecen haber tenido una experiencia muy diferente. Los hombres jóvenes, en particular, tienen una opinion más suspicáz sobre el gobierno.

Parte de esa decepción puede deberse a que los votantes no necesariamente han internalizado los genuinos logros políticos de la administración Biden. Otra parte puede debese al desencanto con los inevitables compromisos del gobierno hechos como promesas de campana que no siempre se cumplen. Algunos son el resultado de un cambio social más amplio.

Mientras los hombres jóvenes se han movido hacia la derecha, las mujeres jóvenes se han movido hacia la izquierda, en gran parte como reacción a la decisión del Tribunal Supremo de 2022 que puso fin a la garantía nacional del derecho al aborto. El resultado es una importante brecha de género entre los jóvenes estadounidenses, después de muchos años en los que la masa de votantes jovenes se movía al unísono sin distinción de género.

La mayoría de las encuestas de la población general solo incluyen un par de cientos de encuestados menores de 30 años, por lo que sus resultados tienen márgenes de error muy grandes. La encuesta de Harvard, por el contrario, se centra únicamente en los estadounidenses de entre 18 y 29 años, tanto estudiantes como no estudiantes.

La encuesta encuentra señales claras que apuntan a una menor participación: poco menos de la mitad de los jóvenes estadounidenses dijeron que “definitivamente” tenían planes de votar en el 2024; la proporción que afirma que votará ha caído ocho puntos desde hace cuatro años.

Entre los jóvenes demócratas, dos tercios dijeron que definitivamente votarían, una cifra que no ha cambiado significativamente desde hace cuatro años. Entre los republicanos, sin embargo, la encuesta encontró una fuerte caída de 10 puntos, a 56 % de 66 % que respondía en la afirmativa hace cuatro años.

El hecho de que la caída sea mayor entre los republicanos que entre los demócratas es una ventaja para Biden. Pero también hay una gran caída entre los independientes: del 41 % que respondía que votaría hace cuatro años el prociento se ha reducido al 31 %.

A diferencia de otras encuestas, la encuesta de Harvard muestra que Biden sigue manteniendo una sólida ventaja sobre Trump entre los jóvenes estadounidenses. Entre los votantes con probabilidades de participar en la elección, Biden lideraba 57% a 33 %. Eso es muy similar al 61%-35 % con el que Biden ganó entre los votantes de 18 a 29 años en el 2020, según el estudio sobre la votación de ese año del Pew Research Center, que generalmente es la fuente más precisa.

Pero el apoyo a los dos candidatos cambia de manera contrastante a medida que el universo de votantes crece: entre todos los votantes registrados, la ventaja de Biden cae a 48 %-33 %, según la encuesta. Entre todos los jóvenes de 18 a 29 años, incluidos los que no están registrados, el margen se reduce al 41 %-30 %. Esto va en contra de una creencia profundamente arraigada entre muchos demócratas de que una mayor participación siempre beneficia a su partido.

Trump no debe ser la única preocupación de Biden. La encuesta encontró que una gran proporción de votantes jóvenes se inclinaba hacia Kennedy, Jr. Cuando se les preguntó sobre una posible carrera entre cinco que involucraría a Biden, Trump, Kennedy, Cornel West y el senador Joe Manchin, que no ha decidido postularse, la encuesta encontró que el 15 % de los probables votantes de entre 18 y 29 años respaldan a uno de los independientes y otro 15 % que dijo que no sabía lo que haría.

Los candidatos de terceros partidos suelen desvanecerse durante una campaña, y la inclinación de Kennedy Jr. por las teorías de conspiración puede desanimar a muchas personas a medida que aprenden más sobre él. Por ahora, sin embargo, la encuesta indica que representa un riesgo significativo para Biden entre los votantes jóvenes. West y Manchin tienen mucho menos apoyo, según la encuesta.

El apoyo al aborto legal ha aumentado desde la última encuesta sobre este tema en el 2016. La proporción de jóvenes estadounidenses que creen que el aborto debería ser legal en todos los casos ahora es del 44 %, comparado al 36 % hace unos 7 años. La mayor parte del cambio provino de mujeres jóvenes, el 48 % de las cuales dice que el aborto debería ser legal en todos los casos.

Si su estado tuviera una iniciativa electoral sobre el aborto, el 64 % de los jóvenes que se autodenominan “pro-choice” dijeron que definitivamente votarían. Solo el 34 % de los que se consideran a sí mismos como “pro-life” dijeron que lo harían. Esto es consistente con votaciones recientes en toda la nación en las que el derecho al aborto ha prevalecido, incluso en estados conservadores.

La política del aborto ayudó a impulsar las victorias demócratas en estados muy disputados como Michigan en el 2022 y una elección del Tribunal Supremo estatal en Wisconsin esta primavera. Los estrategas demócratas esperan que el tema vuelva a motivar la participación de los votantes jóvenes el próximo año. Dados los muchos problemas de Biden, esa puede ser la mejor oportunidad que tengan para asegurar un triunfo en el 2024.