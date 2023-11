Israel sigue cometiendo crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Su embestida más reciente es en Gaza. Ante esto, expresamos nuestra solidaridad con Palestina. Algunas personas han cuestionado las razones por las que, desde Puerto Rico, un archipiélago lejano al Medio Oriente, nos solidarizamos con el pueblo palestino y nos expresamos en contra de la brutal matanza de seres humanos, en su mayoría mujeres y niñez en la Franja de Gaza.

La respuesta es que todos los pueblos, en específico el palestino, son parte de la humanidad a la que pertenecemos. Somos seres humanos, al igual que las personas en Palestina. La humanidad no puede permanecer silente ni ser indiferente cuando otra parte de la humanidad es masacrada. No nos debe importar cuán lejano esté el lugar donde sucedan estas atrocidades, debemos alzar nuestras voces y no ser parte del silencio cómplice.

Hamás cometió actos atroces de terrorismo y así los hemos denunciado. Pero esos actos atroces no justifican otros crímenes de guerra y otros crímenes de lesa humanidad. Israel ha bombardeado indiscriminadamente a la población civil de Gaza, ha ordenado el traslado forzoso de más de 1.5 millones de personas y tiene bloqueado el acceso a los materiales esenciales para la vida de esa población.

Todos esos son crímenes de guerra y son crímenes de lesa humanidad que se están perpetrando a la luz y a la vista de todo el mundo. Todas estamos obligadas a hacer lo que podamos para detener esta situación terrible. Millones de personas a través del mundo continúan movilizándose de manera histórica, exigiendo el alto inmediato al fuego de parte de Israel. Puerto Rico no debe ser la excepción. Por eso, les invito a unirse a la marcha “Puerto Rico con Palestina” que se llevará el domingo, 12 de noviembre. La marcha es organizada por la Red de Solidaridad con Palestina y saldrá a las 2:00 p.m. desde el lado sur del Capitolio hacia la corte federal del Viejo San Juan.