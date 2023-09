A la calle por la educación pública

La situación en cada escuela pública de Puerto Rico es distinta, es particular, pero en todas hay muchas necesidades. Entre los problemas que se han resaltado recientemente se encuentra las 400 vacantes del personal de comedores escolares y falta de personal docente; falta de estacionamiento, la falta de ventilación adecuada, falta de aires acondicionados y abanicos, columnas cortas aún sin reparar, techos con filtraciones, baños rotos, fuentes de agua rotas o insuficientes, falta de personal de mantenimiento debido a la subcontratación, sobrecarga al personal docente y no docente, falta de iluminación adecuada, baños en pobres condiciones; hongos y otras condiciones insalubres.

En la mayoría de estas instancias, no es hasta que la comunidad escolar se manifiesta, hace piquetes, marchas y huelgas que nos enteramos de las inexcusables condiciones en las que el Departamento de Educación ha permitido que estén. Esto, aún cuando se han recibido millones de dólares de fondos de recuperación para atender estas situaciones.

Por ejemplo, el comedor escolar de la escuela Nueva Intermedia Héctor Ruíz en Barceloneta no cuenta con abanicos ni acondicionadores de aire. En la Escuela Cristóbal Colón en Bayamón, los salones no cuentan con ventilación adecuada debido a que la reparación de las columnas cortas eliminó ventanas y tampoco tiene abanicos. La Escuela Francisco Gaztambide de Bayamón, tiene problemas de hongos en las paredes y grietas en el techo. La Escuela Angélica Gómez en Arecibo, no cuenta con áreas recreativas con condiciones adecuadas para que el estudiantado puedan pasar su tiempo libre y además la cancha no tiene techo. La escuela Montessori Inocencio Cintrón Zayas en Barranquitas, tiene a sus estudiantes almorzando al aire libre bajo dos carpas pequeñas.

Por estas razones el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, junto a otros grupos y organizaciones, está convocando al pueblo a unirse a una manifestación mañana, viernes, 15 de septiembre, desde las 3:30pm frente a las oficinas centrales del Departamento de Educación en Hato Rey. Súmate a los reclamos de la comunidad escolar para que se resuelvan los problemas que enfrenta nuestro sistema educativo.