Los super influencers del 2024

Ya se están presentando en sociedad quienes, a mi juicio, serán los influyentes más importantes de las próximas Elecciones Generales en Puerto Rico: los super PAC’s, particulamente el creado por los industriales del país llamado “Democracia es prosperidad”.

Un PAC (political action committee) es un comité que, en teoría, crean ciudadanos o grupos de interés para respaldar ideas o candidatos en procesos políticos, llámese elecciones o en la aprobación de política pública. A estos comités les aplican reglas distintas a la de los candidatos en el recogido de fondos.

Por su parte, los “super PAC’s” son lo mismo pero en esteroides. Estos no tienen límite en el recaudo de dinero de individuos, empresas u organizaciones. Los “super PAC’s” fueron legitimados por una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que entendió que este ejercicio está ligado al derecho a la libre expresión. Desde entonces, los super PAC’s han ido en aumento y han logrado ser protagonistas en los procesos electorales en Estados Unidos. Aquí en la isla, aunque vimos ciertas manifestaciones de algunos “super PAC’s” importados en las elecciones pasadas, particularmente vinculados a las uniones en favor de candidatos como Manuel Natal y Carmen Yulín Cruz, ahora los tenemos criollizados, en grande, en Puerto Rico.

El “super PAC” Democracia es Prosperidad que ya ha recaudado sobre un millón de dolares, fue creado por los grandes industriales en Puerto Rico para apoyar a partidos y candidatos capitalistas que favorezcan el libre mercado. Han anunciado que harán campañas publicitarias agresivas en esa dirección ya sean a nivel nacional o en elecciones locales y regionales. Esto es un cambio en el juego político de las próximas elecciones.

Ya verán como lloverán los candidatos proclamándose a favor de las empresas, el capitalismo, la desregulación y otras medidas de desarrollo económico en favor de los patronos. Verán también que serán campañas publicitarias vistosas y atractivas, envidiadas por cualquier político pues surgirá de un sector experto en el mercadeo y en vender productos.

Creo que esto podría ser un game changer, sobre todo en la Legislatura, que es donde se aprueban las políticas públicas del país. Luciría que hacia esa rama constitucional estarán enfocados los cañones del new kid on the block de la política puertorriqueña. Y si lo saben hacer, podríamos tener una Legislatura en el próximo cuatrienio inclinada hacia todo lo que el poder económico promueve.

Queda del electorado saber distinguir una cosa de la otra. Escudriñar las propuestas reales de los candidatos y su carta de trabajo previa.

Ciertamente el tema del desarrollo económico tiene que ser protagonista en este próximo ciclo electoral. Se nos va la vida. La llegada del grupo Democracia es Prosperidad ayudará a que surja un debate más profundo en torno al camino que debemos construir como país para tener una economía sólida y estable a largo plazo. Esto no quiere decir que la solución es necesariamente el capitalismo extremo y la desregulación absoluta, pero discutirlo será bueno. Así nos alejamos de los temas livianos y que no nos llevan a ninguna parte.

¿Qué usted cree?