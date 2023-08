“Se lo merecía” - Habla la madre de Natalia Nicole y le envía fuerte mensaje a Carlos Julián Maldonado tras se encontrado culpable

Corillo, ya lo tienen claro. Mi columna #PrimeroConElNalgo en el periódico Metro, 2 veces al mes con los mejores bochinches y entrevistas exclusivas que no ves ni lees en otro lao.

Como saben, el pasado viernes 11 de agosto y tras 7 meses de juicio, la honorable jueza Nerisvel Durán Guzmán encontró culpable a Carlos Julián Maldonado, exdirector de la Oficina de Turismo de Barceloneta, por el “hit and run” que le ocasionó la muerte a la joven Natalia Nicole Ayala mientras cambiaba una goma de su carro en Hato Rey el pasado 5 de enero del 2022, en el cual resultó herido un amigo de Natalia, Carlos Sosa, quien le ayudaba. Maldonado fue encontrado culpable de los tres cargos bajo la Ley de Tránsito, ocasionar la muerte de una persona conduciendo negligentemente, ocasionar daños físicos a una persona conduciendo negligentemente y de no detenerse para ayudar a una persona. La sentencia será dictada el 16 de octubre y podría recibir condena de hasta 10 años de cárcel.

Hablé en exclusiva con Jennifer Rivera, madre de Natalia, solo horas después de encontrársele culpable a Carlos Julián.

Jennifer, ¿cómo describes ese momento cuando la honorable jueza Nerisvel Durán encontró culpable a Carlos Julián?

“Fue un poco estresante. Me habían contado que la jueza se catalogaba por estar más a favor de la defensa pero al ella ver que los fiscales estaban muy bien preparados, las argumentaciones estaban muy directas de que él era el culpable y era la persona que hizo lo que hizo con mi hija. Al yo escuchar que salió culpable, me dio esa tranquilidad y creer un poco más en la justicia terrenal. Estamos un poco más tranquilos. Ahora me toca aprender a vivir con el dolor, con no tenerla, no escucharla. Ya el ciclo de justicia para mi hija cerró y se dio, gracias a Dios.”

¿Dudaste en algún momento en que fuera a salir no culpable?

“Sí, lo dudé. Siempre hay un tecnicismo. Pero al ver la manera en que trabajaron los fiscales, vi más fortalecido el caso, en especial luego del argumento final de la fiscal Fabiola Acarón, entendí que él era culpable y así también finalmente lo vio la jueza.”

¿Miraste a Carlos Julián durante el veredicto de la jueza? ¿Hizo algún gesto o dijo algo?

“Lo vi tranquilo, cabizbajo. No lo quise osbervar mucho. Lo poquito que vi fue eso.”

¿Qué piensa de su actitud ante la prensa al salir de sala luego de ser encontrado culpable, cuando se viró de espaldas en el elevador?

“Jum, ¿qué puedo pensar? Que no se le dio lo que él quería. Él trató de verse como la víctima por el suceso donde alegó ser tiroteado de carro a carro en abril. Para mí, todo eso fue una mentira que él se inventó. Él se sentía seguro y no se le dio como él quería.”

¿Entiendes que al fin su hija Natalia está descansando en paz?

“Entiendo que sí, se hizo justicia. Ahora vamos con lo del papá de Natalia, a quien Carlos Julián culpó del tiroteo de carro a carro y que alegó los tiros eran para él. Dijo que eran 2 vehículos que le dispararon y que el padre de mi hija estaba ahí, el cual no fue así. Días después de ese suceso, tres días antes de la fecha en que se supone fueran los argumentos finales y la determinación de la jueza, él alegó eso. El juicio se extendió aún más, hasta el pasado viernes que lo encontraron culpable. Ese caso se está viendo en el Tribunal de Bayamón y están en investigación. Pero en realidad el padre de mi hija no estuvo presente cuando el tiroteo. Ese mismo día yo lo llamé y estaba en su trabajo. Son cuentos de Carlos Julián, un invento. Es una persona que no se sabe cuando dice la verdad.”

¿Confías en que la jueza le imponga cárcel a Carlos Julián?

“Tengo mis dudas, te voy a hablar claro. Por eso voy a estar presente ese día. Al ser culpable, esto sería ejemplo para los “hit and run” de que hay una consecuencia. Ella debería darle cárcel, no puede ser una probatoria”.

¿10 años de cárcel son suficientes para una persona que hizo lo que Carlos Julián le hizo a su hija?

“No. Como él lo hizo, no. Un accidente le puede pasar a cualquiera, entiendo eso. Si él hubiera actuado de otra forma, se hubiera parado o llamado al 911 o cuartel cercano y decir la verdad, hacerse responsable de eso, pero al él tomar otro rumbo, decir una mentira de que trataron de asaltarlo, de quitarle el carro, inventarse todo eso, no. Entiendo que no. Debería cumplir más años preso.”

¿Carlos Julián o algún familiar se acercaron a ti para expresarles algo en todo este proceso?

“No, de ninguna forma. La expresión de la cara de su mamá siempre fue de molestia, expresión que debería tener yo. Nadie se acercó. Solo al principio de las vistas, la mamá y el padrastro de Carlos Julián se acercaron al papá de mi hija para pedirle perdón. Él les contestó que estaban perdonados pero la cuestión es su hijo, no con ellos.”

¿Qué piensas de Carlos Julián, ahora que salió culpable?

“Que se lo merecía. Al ocurrir tantas cosas, lo que le hizo a mi hija, inventarse lo del tiroteo, creo que es una persona que no está bien de la mente, no es una persona normal, lo veo así. Es un peligro para la sociedad, totalmente.”

¿Qué le deseas?

“Que busque más de Dios. Su madre dijo que él era muy cristiano, aunque para mí, él se alejó.”

¿Qué le dirías a Carlos Julián si lo tuvieras de frente, ya siendo culpable por la muerte de su hija?

“No entiendo el porqué tuviste que tomar la decisión de haber dejado a mi hija en la situación que la dejaste. Pudiste haber sentido miedo al momento pero también pudiste haber enfrentado la situación. Si la hubieses enfrentado, todo fuera diferente. No estuviéramos con esta rabia que tenemos hacia ti. No ha sido fácil, ha sido súper doloroso el haber dejado a mi hija tirada y tratar de librarte de tu responsabilidad y no tomar la decisión de haber hecho lo correcto. Nosotros queremos cárcel para ti ahora mismo. Si hubieras tomado la otra decisión de hacerte responsable, fuera diferente, estuvieses en tu casa con arresto domiciliario, seguir tu vida, no normal, pero hacerte responsable y no fuer atan fuerte como lo estamos pasando ahora, hubiera sido todo diferente. Te deseo lo mejor y que busques de Dios, totalmente.”

Gracias Jennifer por la confianza y respeto que has tenido siempre hacia mí. Que finalmente descanse en paz Natalia Nicole. Mi abrazo solidario a todos en la familia.

Periodista Tatiana Pérez ya tiene fecha de regreso a Wapa Televisión

El pasado mes de marzo entrevisté a la periodista Tatiana Pérez Ramos y me explicó las poderosas razones que la mantenían ausente de Noticentro por Wapa Televisión. Me indicó que le habían dado una licencia sin sueldo para poder atender unas situaciones de salud de su hijo de 15 años. La periodista, quien lleva 10 años en la televisión, 5 de ellos frente a la pantalla de Wapa, ya tiene fecha de regreso. No lo había anunciado, pero ustedes saben como soy, que me entero de todo. Le pregunté y me dio los detalles. Obvio #PrimeroConElNalgo.

Tatiana, sabes que siempre me llegan los bochinches. Me dijeron que regresas a Noticentro. ¿Ya hay fecha exacta?

“Sí, regreso este lunes 14 de agosto”.

¿Cuánto tiempo estuviste fuera?

“Un año, desde agosto 12 del año pasado.”

¿Cuál será tu turno de trabajo?

“Estaré lunes a viernes, en la calle, como siempre, en los temas que acontecen en el país.”

¿Cómo están esos nervios?

“Estoy tranquila, confiada en que todo va a estar muy bien. Es lo que me gusta. Realmente no estoy nerviosa. No sé si cuando llegue el momento, la hora cero, ponchar de nuevo cuando llegue al canal, quizá me dé un poco de nervios, pero hasta ahora estoy bien, estoy feliz”.

¿Ya estás trabajando alguna noticia o investigación para tu regreso?

“Cuando estoy en la calle cubro diferentes temas, política, tribunales, temas ambientales, policíacos, lo que me envíen hacer la mesa de información. Tengo varias investigaciones que voy a estar trabajando”.

¿Cómo Ian, tu hijo, ha tomado tu regreso al canal, luego de atender su salud, que fue tu prioridad?

“Gracias a Dios bien, está contento. Me dijo que qué bueno que volvía. Lo que estábamos solucionando durante este tiempo, se logró resolver, gracias a Dios. Necesitaba estar más tiempo con él, en sus citas médicas”.

¿Cómo describes ese año como maestra de una escuela en Bayamón?

“Me fue muy bien, siempre se extraña, fue mi primera profesión donde estuve bastantes años. Me despedí de mis estudiantes, son de noveno y décimo grado. Ellos entienden. Me encanta ser maestra. Pero las oportunidades siempre hay que aprovecharlas al máximo. Me gusta también el periodismo. Es momento de continuar.”

¿Cómo la gerencia de Wapa ha reaccionado a tu regreso?

“Ya nosotros lo habíamos acordado, que era un año de ausencia. Gracias a Dios todo muy bien, todo positivo. Muy contentos por mi regreso”.

¿Quieres enviarle algún mensaje a todos tus seguidores que te extrañaron frente a la pantalla de Noticentro?

“Vamos a continuar con el buen trabajo, buenas investigaciones, trabajando para el pueblo de Puerto Rico. Uno se debe al pueblo y necesitan conocer la información de primera mano. Ahí vamos a estar para siempre proveérsela.”

Mucho éxito a Tatiana. Síganla en sus redes sociales @tatianaperezramos (Instagram), Tatiana Pérez Ramos (Facebook) y @tatianaperezra (Twitter).

Yulianna Vargas lucía con el regreso de su Centro de Artistas

Yo estoy lucío también ya que mi panita y compañera presentadora en Lo sé todo, Yulianna Vargas, regresó este sábado con su Centro de Artistas “Luces, Cámara y Acción” (LCA), que ya abrió sus puertas.

“Luego de varios años en pausa, volvemos para no tan solo guiar, sino para ayudarte a cumplir tus sueños y prepararte para el mundo de los medios”, expresó Vargas, propietaria de LCA.

LCA ofrece cursos para desarrollar el talento de niños, niñas, jóvenes y adultos que aspiren a convertirse en profesionales de las artes otorgándole las herramientas necesarias para desenvolverse y destacarse en los medios. Cada estudiante es atendido según los requerimientos de la rama en la que desee especializarse, donde tomará cursos compuestos en clases de dos horas durante un periodo de 12 semanas. Durante ese periodo los alumnos tendrán la oportunidad de participar en talleres de actuación, locución, televisión, radio, teatro, baile y manejo de redes sociales.

“Una de las tantas partes importante y significativas para nuestros estudiantes será la realización de su propio Demo Reel y de su portafolio fotográfico que le servirá de carta de presentación para el reclutamiento laboral”, destacó Vargas.

LCA además contará con grandes talentos de la industria de los medios que brindaran estos talleres, entre ellos se encuentran: el animador de televisión Jaime Mayol, la periodista Saudy Rivera, la bailarina y coreógrafa Juliana Ortiz, la comediante Tita Guerrero, el locutor radial Héctor “Tito” Matos entre muchos otros.

Luces, Cámara y Acción- Centro de Artistas, está ubicado en la Carr #2 esquina Calle Dr. Ramos Mimoso piso en Guaynabo, Puerto Rico 00966.

Para más información pueden comunicarse al 787-939-3333.

Todo el éxito del mundo a mi querida Yuli. Te mereces un saludo fundillú.