Perspectivas sobre la viabilidad de Trump

A medida que aumentan los problemas legales del expresidente Donald Trump, ha habido poco cambio general en la opinión pública sobre si ha hecho algo mal. Sin embargo, según la última encuesta de PBS NewsHour y National Public Radio, la fe republicana en la intachabilidad de Trump ha comenzado a mostrar signos de debilidad este verano.

Según la encuesta realizada a finales de julio, la mayoría de los republicanos, el 58 por ciento, dice que todavía tiene intenciones de votar por Trump. Eso fue antes de que se presentaran nuevos cargos contra Trump en el caso centrado en su manejo de documentos clasificados y los cargos por intentar intervenir en el resultado de la elección del 2020. Pero la realidad es que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas han desestimado las acusaciones penales y civiles, las investigaciones, las acusaciones y los juicios que involucran a Trump por tener motivaciones políticas, independientemente de la evidencia reunida en su contra.

Sin embargo, en conjunto, las dificultades legales de Trump pueden estar agobiándolo entre algunos votantes dentro de su propio partido. El 37 por ciento de los republicanos y los independientes de tendencia republicana dijeron que si Trump continúa en carrera por la presidencia, es probable que apoyen a otro candidato, comparado al 32 por ciento a mediados de junio. El porcentaje de encuestados en general que sienten que Trump no ha hecho nada malo también está disminuyendo.

Al revisar los números de la encuesta podemos ver que:

- Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses creen que Trump ha hecho algo ilegal. Eso incluye a la mayoría de los demócratas y una pequeña mayoría de independientes.

- Al mismo tiempo, aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses cree que Trump ha actuado de manera poco ética, pero no ilegal.

- Otro 19 por ciento piensa que Trump no ha hecho nada malo, número que se ha reducido de aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses el mes pasado.

La acusación enmendada radicada por el Departamento de Justicia el pasado jueves contenía cargos federales adicionales contra Trump, incluida la obstrucción y retención deliberada de información de defensa nacional, como parte de la investigación de documentos clasificados en el patrimonio del expresidente en Florida. Un empleado de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, también fue acusado de conspirar con Trump y su ayudante, Walt Nauta, para eliminar imágenes y videos de las cámaras de seguridad durante la investigación.

Estos últimos cargos se suman a los crecientes desafíos legales de Trump. Está involucrado en cuatro investigaciones criminales importantes:

1. Pagos realizados durante la campaña presidencial de Trump de 2016 para silenciar las acusaciones de aventuras amorosas (Oficina del Fiscal Federal en Manhattan).

2. Esfuerzos de Trump y sus aliados para interferir en el proceso electoral en Georgia (Fiscal de Distrito del Condado de Fulton, Georgia).

3. Intentos de anular la victoria de Biden en las elecciones de 2020, incluido el ataque del 6 de enero (Fiscal Especial Jack Smith).

4. Manejo y almacenamiento de documentos clasificados por parte de Trump en Mar-a-Lago después de dejar el cargo (Fiscal Especial Jack Smith).

Trump ya ha sido acusado de docenas de delitos graves en tres de esos casos. Continúa negando haber actuado mal, lo que le permite reforzar su mensaje central: que el sistema está amañado y está siendo utilizado por sus rivales políticos en un intento para descarrilar su carrera a la reelección.

El resultado final que demuestra la encuesta, sin embargo, es que los republicanos están divididos sobre la gravedad de las acciones de Trump.

Los partidarios de Trump realmente no han dedicado mucho tiempo a revisar y/o analizar la prueba que se ha levantado contra Trump porque no quieren dedicar tiempo a lo que entienden son ataques políticos. Es por esto que es probable que el apoyo entre la base principal de Trump no cambie a menos que un candidato republicano a la presidencia se enfrente a Trump, o sea desafiado en los debates.

Trump ha logrado convertir sus problemas legales en un argumento adicional para recaudar fondos para su campaña. De hecho, los registros de la Comisión Federal de Elecciones reflejan que la campaña de Trump ha logrado recaudar millones de dólares después de cada acusación.

A los votantes republicanos les gusta Trump y lo ven como alguien que sigue siendo un candidato fuerte, si no el más fuerte, en 2024. Ya sea que surjan o no más acusaciones, es poco probable que hagan algo para disminuir o cambiar drásticamente ese sentimiento entre los republicanos.