Repentina complicación de salud del comentarista deportivo Johnny Flores obliga a tomar dolorosas decisiones

Un rostro muy conocido en la televisión, especialmente en las transmisiones de los juegos de Baloncesto Superior Nacional hace algunos años. Sus acertados comentarios, su extenso conocimiento en el deporte, mantuvieron entretenidos e informados a todos los televidentes (me incluyo). Imposible no reconocer la voz de Johnny en los juegos. Una voz activa en la radio actualmente con su legendario programa “Mundo Deportivo”.

Juan Augusto Flores Monje, mejor conocido como Johnny Flores, miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, tiene 74 años y ha sido una de las figuras deportivas tanto en el ambiente universitario con el Colegio de Agricultura y Artes Mecánica (CAAM) hoy Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), como en el Baloncesto Superior Nacional tanto en la faceta de Coach como detrás del micrófono, complementando la dupleta eterna del fenecido y eterna voz del baloncesto nacional e internacional Don Manuel Rivera Morales, uniéndose luego a Don Ernesto Díaz González y recientemente al narrador Jaime Rullán Meléndez.

Corillo, la salud de Johnny, repentimanente, ha decaído, tanto así que han pedido oraciones por él públicamente.

Hablé con su única hija y tutora legal, mi amiga y excompañera de trabajo en Telemundo, Marta Flores “Martita”, como cariñosamente la conocen en Mayagüez. En esta entrevista exclusiva, Marta revela todos los detalles de salud de su papá, que la obligaron a tomar, con dolor en su corazón, posiblemente las 2 decisiones más difíciles de su vida.

Marta, recientemente vi en las redes que estaban pidiendo oraciones por Johnny. No dieron detalles. Me preocupé mucho. ¿Cómo está tu papá?

“Papi estaba trabajando, tuvo un día normal. Nosotros habíamos visto que se le estaban olvidando algunas cositas pero era algo leve, no era nada que nos preocupara todavía. Se sentía mal, fue guiando hasta el hospital. Él tiene unos doctores excepcionales que siempre están en comunicación conmigo. Pensaron que todo iba a estar bien y esa noche no me llamaron. Por la mañana papi no sabe dónde está, no recuerda a los doctores, no hablaba coherente. Lo que decía era como si estuviera narrando un juego de baloncesto, haciendo cambios de jugadores, como cuando él lo hacía cuando dirigía. Luego de eso lo enviaron a un especialista, le hicieron un CT Scan, entre otros estudios y lo enviaron a la casa. Estando en la casa se me cae. Llegué a Puerto Rico de emergencia, no sin antes que se me atrasara el vuelo y en ese interín, me explicaron que papi perdió nuevamente el conocimiento, que estaba bien malo. Lo que me hablaba era como si acabara de llegar de un viaje a Europa. Me conocía a mí pero eran muy pocas las personas que reconocía.”

¿En cuánto tiempo ocurrió todo esto que me estás contando?

“Una semana y media”

Wow. ¿Antes de eso había tenido un problema de salud preocupante?

“Quiero ser honesta. Papi sufría de ataques de ansiedad y depresión. Nunca quiso hablar del tema. Yo, como su tutora legal, quiero quitar ese tabú sobre el tema porque fueron muchos años muy dolorosos para él. Nunca quiso buscar ayuda porque para él, buscar ayuda en un siquiatra o sicólogo era estar loco. Nunca se trató, fueron muchos años.”

¿Los médicos le diagnosticaron algo?

“Papi tiene demencia. Tuvo episodios psicóticos, depresión mayor. Desafortunadamente, por falta de oxígeno en el cerebro, perdió masa cerebral. Sus médicos dicen que pudo haber sufrido unos pequeños infartos al corazón, aunque el resultado de esos estudios se conocerá en varias semanas. Al ser hija única, esto ha sido más fuerte ya que no he tenido con quién compartir todo esto. Hubo unos angelitos que siempre estuvieron ahí, pero tener este dolor sola y ver a tu papá así, esta persona que siempre fue tan fuerte, ha sido bien difícil.”

¿Él vive solo?

“Sí, Mayagüez es su lugar, su paz. No se quiso mudar conmigo a los distintos lugares que me he mudado a lo largo de mi vida. Siempre dice que su sangre no es roja, es verde, porque él es verde Colegial. Mayagüezano de pura cepa.”

¿Dónde él está ahora?

“En un hogar de envejecientes en Mayagüez. Fue bien difícil encontrar uno. Allá es donde está su mejor amigo y otros amigos baloncelistas que jugaron con él cuando ganaron el campeonato en el Colegio. Siempre son muy apegados a él. Son como mis hermanos mayores. Lo ayudaban en su casa en lo que fuera. Si yo me lo llevaba conmigo para Texas, un lugar desconocido, otro idioma, se me iba a debilitar mucho más rápido. Las pocas personas que saben que está en ese hogar ya me han preguntado por las horas de visitas para irlo a ver, me preguntar si lo pueden sacar y llevarlo a juegos, claro, cuando se acostumbre al hogar. Todavía no se ha acostumbrado. Me dijo que yo lo estaba matando dejándolo allí.”

¿Cuán difícil ha sido para ti que vives en Texas el no poder estar al lado de tu papá, especialmente en este tiempo que su salud empeoró?

“Tuve momentos en que lloraba casi todo el día. Mis hijos me dieron fortaleza. A mí lo más que me duele es que yo pensaba que tenía más tiempo. Pensaba que él en algún momento iba a buscar ayuda pero él no le hacía caso a los médicos. Pensaba que él se iba a retirar y me iba a decir que se iba a vivir cerca de mí. Jamás pensé que el doctor me iba a llamar para decirme que mi papá no puede vivir solo y que tenía que acomodarlo en algún lugar.”

Y aún así, te regresas a Texas a continuar con tus compromisos, tu esposo, hijos, tu trabajo, pero tu corazón en Puerto Rico con tu papá.

“Así mismo. Papi envejeció 10 años en cuestión de 6 meses. No parece de 74 años, se ve muy mayor. Es bien chocante. Quiero estar con él pero cuando lo estoy me siento sumamente triste, no lo reconozco. Cambió tanto en tan poquito tiempo. El no verlo me causa tristeza y verlo también.”

¿Qué significa tu papá para ti?

(Compungida) “No hay una sola palabra. Mi papá es el ser humano con el corazón más grande que yo he conocido. Me enseñó que, si tú veías a alguien necesitando en un semáforo, tú lo ayudabas. Si no tenías dinero, él bajaba la ventana del carro y le decía palabras motivadoras. Ayudaba al que no conocía. Tiene un corazón de oro. Me enseñó que uno viene a este mundo para ayudar a otros. Es lo que quiero continuar haciendo. El mejor papá. Detestaba las montañas rusas pero me llevó 27 veces a Disney (ríe).”

¿Cómo han reaccionado ante esta situación sus compañeros colegas de la radio y de los medios?

“Fernan, tú eres el primero. Nadie lo sabe. No quiero hablar con nadie. Lo hice contigo porque te tengo confianza, me llevo bien contigo y te tengo mucho cariño”.

¿Cómo ha sido esto para el resto de la familia?

“Su hermano está bien afectado porque es mayor que él. Uno no piensa que tu hermano menor esté así antes que tú. No tengo ningún contacto con su hermana. No sé nada de su vida. Papi no tiene mamá, no tiene papá, no tiene a nadie. Solo a mí.”

Tan delicada es la situación de salud de su papá Johnny Flores que ya Marta tristemente le tocó despedir este lunes 15 de mayo su último programa de radio “Mundo Deportivo” que por 54 años ininterrumpidos Johnny mantuvo al aire en la emisora WPRA 990 AM, de 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Parte de esa despedida, en voz de la propia Martita y que fue pregrabada, dice: “Este es un día difícil para mí y honestamente nunca pensé que me tocaría dar este mensaje. Hoy me toca despedir el programa de mi amado padre, Mundo Deportivo. Debido a situaciones de salud, papi no podrá continuar con lo que fue su pasión por más de 50 años. Mi corazón se va engrandecido con todas las muestras de amor y cariño hacia mi papá”, en el cual también agradeció a los radioescuchas, personal de la emisora, auspiciadores y las personas que fueron parte del éxito del programa. El mensaje fue seguido por la icónica canción popularizada por Frank Sinatra “My Way”, cuya letras es sobre un hombre de edad avanzada, ya cercano a la muerte, que mira satisfecho el acontecer de su vida. Definitivamente, un final parapelos. El programa, registrado en el Departamento de Estado, llego así a su fin. Es su legado, como me indicó Marta. Para ella, se cerró ese capítulo. Su último programa en vivo fue el 28 de abril, hace tan solo 2 semanas.

En un futuro, Marta quisiera ayudar junto a una Fundación a estudiantes con beca en el baloncesto. Esa era la vida de Johnny.

Mis oraciones con esta leyenda del deporte y del baloncesto, Johnny Flores, quien le ha dado tanta gloria a este país. Mucha fortaleza a Marta y a toda su familia en este momento tan doloroso. Todo el que pueda visitarlo al hogar de envejecientes, hágalo. Dicho por su propia hija, esos momentos le hacen bien. Ahora es el momento de no dejarlo solo. Ahora es cuando más lo necesita. Gracias Marta por confiar en mí y por tu amistad de tantos años.

