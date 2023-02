¿Se acabó el amor entre Willy de Cultura Profética y su esposa Claire? El Nalgorazzi tiene los detalles

Corillo, febrero no puede terminar sin que antes se enteren #PrimeroConElNalgo de mi más reciente exclusiva, el último bochinchito del mes.

Luego de varias semanas pendiente a estos dos artistas, especialmente en sus redes sociales, descubrí algo. No solamente como seguidor de la música que ambos interpretan, sino que, averiguao al fin, me di cuenta que hace muchísimo tiempo no los veo juntos. Aunque eran un poco reservados en cuanto a publicar imágenes en pareja, pasó demasiado tiempo y eso me hizo dudar. Sé que ustedes que los siguen, también se habrán dado cuenta. Me refiero a Willy Rodríguez, líder y vocalista de la banda de reggae, ganadores de un Grammy, Cultura Profética (sí, el que se recortó el rabo de pelo que medía 75 pies), y su esposa Claire Delić.

Claire, una joven cantautora, muy talentosa, de padre serbio y madre holandesa, y Willy, se casaron en el año 2015 (abajo pueden ver la foto de ese momento y otras más de su relación). Luego de casi ocho años de matrimonio en el cual no procrearon hijos (Willy tiene un varón, fruto de su anterior relación con la modelo Key Díaz), les puedo confirmar que, oficialmente, están divorciados. Este divorcio fue peticionado y radicado por Claire bajo la causal de Consentimiento Mutuo y se materializó el 28 de diciembre de 2022 en la oficina de un abogado notario.

Claire, quien actualmente continúa residiendo en Puerto Rico, aún vive junto a Willy, según me informaron a través de mis redes sociales, pero pronto se estará radicando en Miami donde continuará sus planes en la música.

Intenté obtener una reacción de parte de Willy. Lo abordé respetuosamente por teléfono pero lo que recibí fue una respuesta violenta, amenazante e irrespetuosa de su parte. Esperaba más de él, como el artista que es, pero más como persona. Independientemente de que el tema es uno personal, pudo haberme contestado que de eso no iba a hablar y ya. Pero fue todo lo contrario y poco profesional. Soy comunicador, reportero, chismólogo o como me quieran llamar, pero si yo lo respeto como artista y persona, me debe respetar también. Le faltó educación. Mi trabajo, antes de informar, es corroborar, investigar, preguntar, indagar. Eso fue lo que hice.

Cuando intenté obtener una reacción de parte de la manejadora de la banda, Soraya Abdouni, vía telefónica, de igual manera y con respeto, no respondió a mi pregunta sobre el divorcio. Al contrario, al igual que Willy, me faltó el respeto con insultos. Estas dos personas, a mi criterio, de profesionalismo tienen CERO. En ningún momento les falté el respeto, solo pregunté, es parte de mi trabajo, el cual hago siempre con respeto, aunque a algunos no les guste lo que diga y cómo lo diga. No sé si a ambos “se le subieron las chuletas”, la fama, como decimos o qué les pasa, pero su actitud dio mucho qué desear, especialmente cuando llevan mucho años de carrera y manejando medios.

Las razones de divorcio las desconozco, pero a juzgar por la actitud violenta de Willy conmigo, no me sorprende nada.

La celebración del 25 aniversario de la banda, una de mis favoritas de reggae, ha dado un giro que realmente hay pocas razones por las cuáles celebrar. Lamentablemente, les llueve y no escampa. La abrupta salida del baterista Boris Bilbraut, miembro fundador del grupo, en el 2018 tras serias denuncias de violencia domestica que realizara su ex esposa y madre de su hija, que aunque en este caso no hubo acusación formal ni radicación de nada, terminaron botándolo de la banda. El exabrupto de Claire en el concierto de celebración por el aniversario hace unos meses en el Hiram Bithorn, donde muchos cuestionaron su comportamiento en tarima. Y más reciente, se supo hace unas semanas del incidente del guitarrista Eliut González, quien fue acusado por su esposa y madre de sus hijos, de maltrato psicológico y verbal y hasta solicitó y se le otorgó una Orden de Protección (que obtuve y presenté en televisión) en contra de él. En esta orden, la esposa alegó que Eliut, luego de una discusión, rompió la puerta de la casa de ella. Lo acusó también de humillaciones y malos tratos. Posteriormente la dama retiró la denuncia, por el bienestar de sus hijos, como me confirmó en entrevista televisiva en “Lo sé todo” la abogada de ella. Actualmente el guitarrista y su esposa continúan en proceso de divorcio tras 14 años de relación. Por este último hecho, la banda no se ha expresado públicamente, como lo hicieron en el caso de Boris. Y ahora el divorcio del cantante Willy y su lamentable forma de maltratar a la prensa.

En vez de celebrar, todo esto da ganas de llorar.

