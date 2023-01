Alex Delgado: ¿Tiene espina dorsal la procuradora de las Mujeres?

La procuradora de las Mujeres designada, Vilmarie Rivera Sierra, comenzó su camino con el pie izquierdo. Cuando una persona cree en algo, lo cree y punto, y si por alguna razón cambia de parecer, debe ser honesta, decirlo y explicar las razones. Así uno puede entender y quizás hasta coincidir, si la explicación es razonable.

Sin embargo, los primeros pasos de Rivera Sierra me recuerdan al excandidato a la gobernación del PPD Charlie Delgado Altieri, y en el mismo tema: la perspectiva de género.

En las elecciones del 2020, la discusión de esa materia enredó a Delgado Altieri al punto que cambió de posición en un mismo debate entre los candidatos a la gobernación. Primero dijo que no creía en la perspectiva de género y luego dijo que sí. Es conocido que Delgado Altieri es una persona conservadora. No obstante, proyectó posiciones en las que no creía por las elecciones. Creo que ese es el caso de la designada procuradora, y me explico.

En una publicación de redes sociales, Rivera Sierra compartió un artículo periodístico sobre el currículo de perspectiva de género. Junto a la publicación, la designada escribió: “La Orden Ejecutiva 2021-013 establece lo siguiente en la página 2: “Estamos comprometidos con establecer un proceso para desarrollar un currículo de perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia”, ese es el mandato, no otro currículo”. En dicha publicación, del 18 de enero de 2022, la posición de Rivera Sierra en defensa del término perspectiva de género es claro y contundente.

En unas expresiones publicadas en la mañana del pasado lunes, la designada se refirió constantemente al tema, ya no como “perspectiva de género”, si no como “equidad”. Más tarde compareció al programa Jugando Pelota Dura y, a preguntas de la periodista Dennise Pérez sobre el término perspectiva de género, Rivera Sierra respondió: “Hay un denominador común que tenemos el gobernador y yo, es que nosotros creemos en la equidad, creemos en que cada ser humano tiene derecho a que se respete su dignidad y que tiene las mismas capacidades y las mismas oportunidades. Ciertamente, hay un issue respecto a lo que son los términos y yo sé que esto es un tema que levanta muchas pasiones. Pero, como país, nosotras reconocemos que es importante que adelantemos el tema de la equidad, el respeto de los valores”. Posterior a eso, y a preguntas de Ferdinand Pérez, en el sentido de que su posición actual en el tema era parecida a la del gobierno y del PNP, de que hay que defender los derechos de todos, ella respondió: “Yo voy a hacer un trabajo y mi trabajo es adelantar la equidad… la equidad de todos y de todas”.

Es evidente que ahora le huye “como el diablo a la cruz” a utilizar el término “perspectiva de género”. Como mencioné, es un caso parecido al de Charlie Delgado, pero a la inversa. Delgado decía creer en la perspectiva de género, pero no era cierto, era para ganar votos. Y, en el caso de la procuradora designada, me luce que no cree en el término “equidad”, pero ahora adopta esa bandera y abandona el de “perspectiva de género” por conveniencia, en lo que logra la confirmación. ¿Qué ocurrirá con sus posturas una vez logre el puesto, si lo logra en propiedad? Pues solo ella sabe si se mantendrá en su postura sobre la equidad o si luego de pasar el temporal retomará la bandera de perspectiva de género.

Aunque la realidad es que ella no crea política pública sobre el tema, ciertamente, como procuradora tiene una voz mediática que puede convertirse en una “aliada” o una crítica del propio gobernador y su administración en este y otros temas. Obviamente, como Procuradora de las Mujeres, no debe ser complaciente con ninguna rama de poder gubernamental, pues su rol es fiscalizar y hacer un trabajo diseñado por ley, aplicando la misma a quien sea.

No estoy entrando en su capacidad para dirigir la procuraduría ni si debe defender una cosa o la otra. Mi inquietud es más por su carácter, su espina dorsal a la hora de defender y vindicar lo que cree, aunque le cueste. Sin embargo, con este inicio, en el tema de la perspectiva de género, su espina dorsal parece haberse torcido un poco al abandonar esa bandera y cambiarla por “equidad”, y creo que eso compromete su honestidad. El tiempo dirá si es confirmada.

