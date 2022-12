Ex modelo No Te Duermas: Mi depresión es clínica y genética. Es tratable, pero no tiene cura

Bendito, en estos días un periódico (no es Metro) se preguntó qué era de la vida de Mara Cruz, ex modelo del programa No te duermas. Solo publicaron varias fotos viejas y ná que ver de ella en la actualidad, mucho menos la buscaron. Pero, no es preguntar por ella, es conseguirla y entrevistarla. Yo lo hice.

Todos fuimos fanáticos de No te duermas. Los lunes a las 9 se dejaba de hacer lo que fuera pa ver NTD. Yo creo que empecé a usar espejuelos por culpa de estar pegao, literal, al televisor ligando, digo, viendo el show. Mis segmentos favoritos, los mismos que todos ustedes, joyas que me leen, el Poder de la semana, los Wet T-shirt Contest, la playita en los veranos, el Dr. Selástraga, las bromas a los invitados. Y obvio las modelos, especialmente las primeras, las pioneras, Burbu, mi panita Glerys, Taína y Mara, la del pelo cortito. Cómo olvidar a Glerys recogiendo la peseta y cuando se viraban caminando de espaldas a cámara regresando al backstage. Mejor ni sigo escribiendo, antes que yo sea el que duerma con el perro.

Siempre me he llevado bien con Mara. La busqué en los contactos, le escribí y rápido me dijo que sí pa la entrevista. La realidad es que prácticamente se desapareció de las redes sociales. Tenía muchas preguntas que hacerle, aparte de saber lo que está haciendo actualmente, saber por qué no estuvo en la película de No te duermas ni fue a la premiere. De la importancia de No te duermas en su vida. También, le pregunté sobre su depresión que ha sufrido por tantos años. Me sorprendió con sus respuestas.

Ok, me voy a callar, aquí tienen la entrevista exclusiva a Mara Cruz.

Mara, tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué de tu vida? Hace tiempo no se sabe de ti y no estás tan activa en las redes sociales como antes.

“Estoy súper bien, vivo en Isabela. No he estado tan activa en las redes este último año ya que he estado dedicada más al trabajo y a la familia. Pero volveré pronto.”

¿En qué estás trabajando?

“Administro un local que tiene varios negocios, un centro de inspección de carros y venta de marbetes, una agencia hípica con máquinas de casino y como si fuera poco, en julio abrí un Sport Bar en el mismo local, pero independiente a la vez.”

¿Estás ejerciendo como abogada? Sé que estudiaste Leyes.

“Sí, soy abogada pero no estoy licenciada, por lo que no puedo representar en un tribunal . Aunque sí he trabajado en asuntos relacionados al Derecho e incluso, orientación legal directamente con clientes. Hace varios años fungí como profesora de Derecho Constitucional en una universidad en Puerto Rico.”

¿Extrañas la televisión?

“Sí, extraño la televisión pues es mi pasión, es una profesión para la cual me preparé desde joven. Era mi sueño y lo hice realidad. Todo lo que tenga que ver con lo artístico me llena plenamente.”

¿Te gustaría volver a la tv? ¿Has tenido algún acercamiento para algún proyecto?

“No he tenido ningún acercamiento para regresar a los medios pero si surgiera algo realmente lo consideraría, pues como te dije, es mi pasión, nací para ello.”

Te extrañé en la premiere de la película de No te duermas.

“Fui invitada, incluso confirmé mi asistencia pero no pude ir. Me surgió un contratiempo a última hora y no pude ir. Me hubiese gustado compartir con mis antiguos compañeros, algunos no los veo hace años.”

Tampoco te vi en la película.

“No, no salí ya que nunca llegamos a un acuerdo económico. Hace varios meses Kcho y otra persona de la producción del documental se habían comunicado conmigo y me explicaron del proyecto (película) e incluso se me informó sobre el interés en que yo participara del mismo pero no pudimos llegar a unos acuerdos y no se pudo dar.”

¿Cómo fue la experiencia de participar en el especial “Yo fui un poder de la semana”?

“Haber sido escogida para participar del especial fue algo grandioso ya que en 20 años de programa hubo cientos de poderes con mujeres espectaculares y saber que fui de los escogidos, imagínate. Me hizo y hace sentir poderosa.”

¿Qué significó para ti “No te duermas”?

“Para mí NTD significó mucho, mucho. Por mencionar, significó un sueño hecho realidad, significó el comienzo de mi carrera artística profesional, fue una oportunidad para conocer tanta gente hermosa, gente que todavía aprecio. No te duermas fue como la puerta o el escalón para poder hacer una diversidad de cosas dentro de los medios artísticos. Fue lo máximo. NTD era lo máximo en ese momento.”

¿Cómo es tu relación actual con Tony “El Gangster” y K-cho Santiago?

“Mi relación con Kcho y Tony es igual de excelente que cuando trabajábamos en NTD. Con Kcho grabé la entrevista del especial del poder y a Tony, la última vez que lo vi y compartimos, fue cuando él y yo grabamos el “opening” del concierto

" X 100pre”, de Bad Bunny. Esa vez también fue una experiencia espectacular.”

¿Mantienes comunicación con tus excompañeras modelos, Noris, Burbu, Glerys, Karen?

“Mantuve comunicación con Glerys hasta que se quitó de las redes. Con Burbu mantengo comunicación pero esporádica. A Karen la vi una vez cuando mi hija tenía meses de nacida y ella acababa de dar a luz hacía menos de 1 mes. Con Taína es con quien siempre he tenido mejor comunicación y de manera frecuente.”

¿Tienes pareja?

“Sigo soltera y sin compromiso . Realmente me dediqué a mi hija. Ya ella tiene 14 años.”

Recuerdo que una vez dijiste que vivías a diario con la depresión, por las veces que la sufriste. ¿Cómo has estado en cuanto a eso? ¿Has recaído? ¿Cómo la has manejado? ¿Qué te ha motivado y dado fuerzas para mantenerte de pie?

“Por varios años, a través de las redes sociales, promoví un movimiento mundial para la prevención del suicidio. Todavía a veces publico mensajes de motivación, aunque no con tanta frecuencia. Mi depresión es clínica y genética, es tratable pero no tiene cura. He tenido recaídas, la última fue en 2020. Actualmente estoy bien, mi fortaleza es mi hija.”

¿Quieres enviarle un mensaje a tus seguidores y admiradores que te extrañan?

“A mis fanáticos y seguidores:

Gracias gracias gracias por el apoyo recibido siempre. Estoy súper agradecida con ell@s. Ya pronto regreso a las redes sociales nuevamente.”

Corillo, sigan a Mara en su página de Facebook (Mara Cruz) y en Instagram (mara.cruz).

Gracias Mara por la confianza. Bendiciones y éxito siempre.

