Marisol Vega | Inclusión y diversidad: parte esencial de nuestra receta

Establecer políticas, valores y compromisos con los diversos grupos en nuestras comunidades no puede quedarse en un papel. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, no se trata de cumplir con cuotas, sino de asumir con orgullo la oportunidad y responsabilidad de lograr un impacto social significativo. Desde la creación del Comité de Diversidad e Inclusión de Arcos Dorados y con la finalidad de comprometernos a promover y respetar las individualidades como un valor humano fundamental para la vida y el trabajo, creemos firmemente en hacer pequeños grandes cambios que impactan los diversos grupos que interactúan con nuestra marca cada día.

Con 94 restaurantes y sobre 4,500 empleados alrededor de Puerto Rico, buscamos inyectar los pilares de nuestra Receta del Futuro al corazón de nuestra operación para no solo ser parte del cambio, sino liderarlo. Durante los 55 años de McDonald’s en Puerto Rico, nos hemos destacado por apoyar las comunidades en las que operamos y, si hay algo que hemos aprendido, es el valor de visibilizar y crear conciencia como un primer paso hacia un cambio tangible. Este cambio comienza con poner la diversidad e inclusión como uno de nuestros pilares estratégicos a largo plazo, enfocado en visibilizar necesidades e historias de comunidades marginadas y brindar los recursos y las transformaciones necesarias para atenderlas. Cuando vemos las vidas que impactamos es imposible no generar valor para la gran diversidad de colaboradores, empleados y clientes con los que contamos. No es un compromiso a medias, sino que es un aprendizaje constante y una acción consistente.

Continuamos aprendiendo, evolucionando y gestionando los cambios necesarios en nuestra cultura organizacional y nuestras prácticas como empresa para ser agentes de cambio en este trayecto hacia una sociedad más inclusiva ya sea desde la integración de intérpretes de señas en todos nuestros anuncios hasta la inclusión de personas y empleados sordos como portavoces de campañas de comunicación. Son estos los pequeños cambios que visibilizan la diversidad, desafían las limitaciones del sello de “discapacidad” y llevan la experiencia de nuestra marca al corazón de una comunidad que merece tener la misma conexión que el resto de la población.

Nuestra meta es continuar transformando nuestros restaurantes para que sigan siendo un refugio de respeto, seguridad y felicidad para todos. Con la integración de espacios y opciones de menú para la comunidad de Trastorno de Espectro de Autismo y tecnologías como los kioscos digitales y el servicio de Pide y Pickup por la app McDonald’s Ofertas y Delivery, vemos el impacto de cerrar la brecha entre personas con diversidad funcional y la experiencia y el servicio que nos caracteriza y de los cuales todos tienen la oportunidad de disfrutar. Nuestra marca, nuestra cultura de servicio y nuestros arcos dorados brillan más cuando todos pueden disfrutar equitativamente de la experiencia en nuestros restaurantes.

Hoy sentimos orgullo de poder invertir recursos para continuar amplificando nuestras plataformas de diversidad e inclusión. Hoy, tenemos el privilegio de utilizar nuestra plataforma para contar las historias de aquellos que no la tienen y abrir las puertas a que estas inspiren cambio significativo hacia la equidad e inclusión. Estas historias no solo reflejan nuestro compromiso como el mayor primer empleador de América Latina y el Caribe, sino la inspiración detrás de nuestra Receta del Futuro: nuestra gente. Estas historias han construido una marca de celebración, unión, felicidad y momentos deliciosos por los pasados 55 años alrededor de todo Puerto Rico y para todos. Porque en Arcos Dorados, “escribimos igualdad con muchos colores, inclusión con todas sus letras, equidad respetando diferencias y diversidad más allá de las formas”.